Футболісти Минаю побилися на зборах із гравцями російського Шинника

Українські футболісти почали суперечку з росіянами з використанням екстрених аргументів

Футболісти українського клубу "Минай" виявилися втягнутими у скандал із масовою бійкою. Інцидент стався на зимових зборах команди у Туреччині.

Підопічні Володимира Шарана побилися з футболістами ярославського клубу "Шинник", повідомляють російські інформагентства.

З чого розпочався конфлікт?

Бійка відбулася в готелі Royal Seginus, де розмістилися делегації обох команд. Інцидент стався у понеділок, 13 лютого. Росіяни стверджують, що кілька футболістів "Минаю" нібито зажадали від начальника "Шинника" заспівати гімн України.

За твердженням російських журналістів, начальник російської команди запропонував українцям "розібратися на вулиці", проте співробітники готелю в результаті розняли конфліктуючі сторони.

Спекотне протистояння

Після цього футболісти "Минаю" та "Шинника" опинилися в одному ліфті, при виході з якого почалася бійка. У результаті довелося викликати працівників правопорядку та швидку допомогу. Після цього в готелі на постійній основі чергують двоє співробітників поліції та додаткові наряди охорони.

Варто додатково зазначити, що одразу кілька гравців "Шинника" постраждали внаслідок бійки та звернулися за наданням медичної допомоги. Про подібні факти в "Минаї" нічого не відомо.

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