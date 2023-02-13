Летом "ПСЖ" может потерять Лионеля Месси и Неймара: что известно

Во французском клубе устали от скандалов с участием Неймара

Звездные ветераны французского "ПСЖ" Неймар и Лионель Месси летом 2023 года могут уйти из команды. Руководство клуба хочет избавиться от скандального бразильца, а аргентинца такой вариант не устраивает.

Месси готов отказаться от продления контракта с клубом, сообщает FootMercato.

31-летний Неймар и Лионель Месси, который на четыре года старше своего друга, с большой долей вероятности доигрывают в "ПСЖ" последний сезон. Руководство французского клуба недовольно тем, что бразильский футболист постоянно провоцирует скандалы и ухудшает атмосферу в раздевалке команды.

Почему "ПСЖ" хочет избавиться от Неймара?

После проигранного матча против "Монако" (1:3) у Неймара и Маркиньоса жесткий разговор с советником клуба Луишем Кампушем, однако сдавать нервы у игроков начали еще на поле.

В частности, от Неймара досталось Витинье и Экитике. Бразилец выругался в адрес молодых игроков и обвинил их в неумении играть в футбол, делать точные передачи и забивать голы. При этом Неймар использовал "грязные" ругательства и не стеснялся присутствовавших рядом людей.

Позиция Месси

При этом Неймар и близко не демонстрирует тот футбол, который позволил бы терпеть его оскорбительные выходки. Что касается Лионеля Месси, он был близок к продлению контракта с клубом. Однако Неймар является его близким другом. Если уйдет бразилец, то и сам Месси покинет "ПСЖ".

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