Влітку "ПСЖ" може втратити Ліонеля Мессі та Неймара: що відомо

У французькому клубі втомилися від скандалів за участю Неймара

Зіркові ветерани французького "ПСЖ" Неймар і Ліонель Мессі влітку 2023 можуть піти з команди. Керівництво клубу хоче позбутися скандального бразильця, а аргентинця такий варіант не влаштовує.

Мессі готовий відмовитися від продовження контракту з клубом, повідомляє FootMercato.

31-річний Неймар і Ліонель Мессі, який на чотири роки старший за свого друга, з великою ймовірністю дограють у "ПСЖ" останній сезон. Керівництво французького клубу незадоволене тим, що бразильський футболіст постійно провокує скандали та погіршує атмосферу у роздягальні команди.

Чому "ПСЖ" хоче позбутися Неймара?

Після програного матчу проти "Монако" (1:3) у Неймара та Маркіньоса жорстка розмова з радником клубу Луїшем Кампушем, проте здавати нерви у гравців почали ще на полі.

Зокрема, від Неймара дісталося Вітіньї та Екітіке. Бразилець вилаявся на адресу молодих гравців і звинуватив їх у невмінні грати у футбол, робити точні передачі та забивати голи. При цьому Неймар використовував "брудні" лайки та не соромився присутніх поряд людей.

Позиція Мессі

При цьому Неймар і близько не демонструє той футбол, який би дозволив терпіти його образливі витівки. Щодо Ліонеля Мессі, він був близьким до продовження контракту з клубом. Однак Неймар є його близьким другом. Якщо піде бразилець, то й сам Мессі покине "ПСЖ".

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