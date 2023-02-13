Форвард Бернард Текпетей может перейти в Шахтер

"Горняки" ведут переговоры о переходе с воспитанником "Шальке 04"

Донецкий "Шахтер" готовит новый трансфер. Клуб собирается укрепить линию атаку за счет покупки нового форварда. Им может стать нигерийский футболист болгарского "Лудогорца" Бернард Текпетей.

Африканский футболист обратил на себя внимание сразу нескольких клубов, сообщает Sports World Ghana.

Кто такой Бернард Текпетей?

25-летний ганский форвард Бернард Текпетей является воспитанником немецкого "Шальке 04". У него есть опыт игры в Бундеслиге. Помимо команды из Гельзенкирхена, африканец выступал за "Падерборн" (10 голов в 32 матчах).

Главный тренер "Шахтера" Игор Йовичевич хочет повысить результативность команды. "Горняки" обратили внимание на футболиста "Лудогорца", который не против сменить клуб.

"Динамо" из Загреба составит конкуренцию "Шахтеру" в борьбе за футболиста. Хорватский клуб предложил за форварда пять миллионов евро. Руководство "Лудогорца" было готов согласиться, но вмешался "Шахтер". Украинский клуб хочет перехватить ганского нападающего.

В сезоне 2022/2023 Бернард Текпетей провел за "Лудогорец" 35 поединка во всех турнирах. На счету африканца десять забитых мячей и восемь результативных передач.

Напомним, Тайсон Фьюри назвал дату боя с Александром Усиком. Украинцу поставили ультиматум. В случае отказала Усика его заменит другой боец.

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