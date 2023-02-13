Форвард Бернард Текпетей може перейти до Шахтаря

"Гірники" проводять переговори про перехід із вихованцем "Шальке 04"

Донецький "Шахтар" готує новий трансфер. Клуб збирається зміцнити атаку лінію шляхом трансферу нового форварда. Ним може стати нігерійський футболіст болгарського "Лудогорця" Бернард Текпетей.

Африканський футболіст привернув до себе увагу відразу кількох клубів, повідомляє Sports World Ghana.

Хто такий Бернард Текпетей?

25-річний ганський форвард Бернард Текпетей є вихованцем німецького "Шальке 04". Він має досвід гри в Бундеслізі. Окрім команди з Гельзенкірхена, африканець виступав за "Падерборн" (10 голів у 32 матчах).

Головний тренер "Шахтаря" Ігор Йовічевіч хоче підвищити результативність команди. "Гірники" звернули увагу на футболіста "Лудогорця", який не проти змінити клуб.

"Динамо" із Загреба складе конкуренцію "Шахтарю" у боротьбі за футболіста. Хорватський клуб запропонував за форварда п'ять мільйонів євро. Керівництво "Лудогорця" було готове погодитися, але втрутився "Шахтар". Український клуб хоче перехопити ганського нападаючого.

У сезоні 2022/2023 Бернард Текпетей провів за "Лудогорець" 35 поєдинків у всіх турнірах. На рахунку африканця десять забитих м'ячів та вісім результативних передач.

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