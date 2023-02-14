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Мбаппе и Месси возвращаются на поле: анонс матча Лиги чемпионов "ПСЖ" — "Бавария"

14 февраля 2023 11:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ ПСЖ — Бавария
Лига чемпионов возвращается после паузы в День всех влюбленных
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов французский "ПСЖ" примет в Париже мюнхенскую "Баварию". Еще недавно подопечные Кристофа Галтье считались фаворитами противостояния, но расстановка сил в этой паре изменилась. 

У немецкой команды хорошие шансы на выход в четвертьфинал еврокубкового турнира, сообщает портал Новини.LIVE

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Действующие чемпионы Франции и Германии сойдутся в бескомпромиссном противостоянии на стадионе "Парк де Прэнс". Лучшие футболисты мира подарят болельщикам незабываемое зрелище, что часто происходит в поединках плей-офф Лиги чемпионов. Самое интересное заключается в том, что шансы команд примерно равны. Предугадать победителя сложно. 

Где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария" онлайн

Во вторник, 14 февраля, Лига чемпионов возвращается на стадионы и экраны. В 22:00 по киевскому времени "ПСЖ" примет на "Парк де Прэнс" в Париже мюнхенскую "Баварию". Команды выведет на поле главный арбитр из Англии Майкл Оливер. 

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "ПСЖ" — "Бавария" онлайн при условии подписки на платформе Megogo.

Анонс матча "ПСЖ" — "Бавария" 

Французская команда подошла к этому противостоянию в сложный период сезона. "ПСЖ" потерял из-за травмы бедра Килиана Мбаппе, после чего дважды подряд проиграл: "Монпелье" (1:2) и "Монако" (1:3). "Марсель" подобрался к чемпионам на расстоянии пяти очков, но главное даже не это. Без своего лидера парижане предстали совершенно другой командой — они лишились скорости и силы. 

К счастью для "ПСЖ", Мбаппе быстро вернулся в строй и сможет принять участие в этом матче. Вместе с ним восстановился после травмы и Лионель Месси. А вот Санчеш, Вератти, Мукиеле и Кимпембе остаются в лазарете. 

"Бавария" сумела улучшить положение в турнирной таблице. "Унион Берлин" и "Боруссия Дортмунд" преследуют мюнхенцев, но команда Юлиана Нагельсманна хотя бы вернулась на первое место в турнирной таблице. 

Мюнхенцы без проблем справились в своих последних матчах с "Майнцем", "Бохумом" и "Вольфсбургом", победив в общим счетом 10:2. В игре "Баварии" хватает проблем, которые чаще проявляются в матчах с сильными оппонентами. Но по крайней мере мюнхенцы подошли к противостоянию в Лиге чемпионов в хорошем настроении. Но без травмированных Мане, Нойер, Эрнандеса и Мазрауи. 

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда. 

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

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