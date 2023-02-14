Лига чемпионов возвращается после паузы в День всех влюбленных

В первом матче 1/8 Лиги чемпионов французский "ПСЖ" примет в Париже мюнхенскую "Баварию". Еще недавно подопечные Кристофа Галтье считались фаворитами противостояния, но расстановка сил в этой паре изменилась.

У немецкой команды хорошие шансы на выход в четвертьфинал еврокубкового турнира, сообщает портал Новини.LIVE.

Действующие чемпионы Франции и Германии сойдутся в бескомпромиссном противостоянии на стадионе "Парк де Прэнс". Лучшие футболисты мира подарят болельщикам незабываемое зрелище, что часто происходит в поединках плей-офф Лиги чемпионов. Самое интересное заключается в том, что шансы команд примерно равны. Предугадать победителя сложно.

Где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария" онлайн

Во вторник, 14 февраля, Лига чемпионов возвращается на стадионы и экраны. В 22:00 по киевскому времени "ПСЖ" примет на "Парк де Прэнс" в Париже мюнхенскую "Баварию". Команды выведет на поле главный арбитр из Англии Майкл Оливер.

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Анонс матча "ПСЖ" — "Бавария"

Французская команда подошла к этому противостоянию в сложный период сезона. "ПСЖ" потерял из-за травмы бедра Килиана Мбаппе, после чего дважды подряд проиграл: "Монпелье" (1:2) и "Монако" (1:3). "Марсель" подобрался к чемпионам на расстоянии пяти очков, но главное даже не это. Без своего лидера парижане предстали совершенно другой командой — они лишились скорости и силы.

К счастью для "ПСЖ", Мбаппе быстро вернулся в строй и сможет принять участие в этом матче. Вместе с ним восстановился после травмы и Лионель Месси. А вот Санчеш, Вератти, Мукиеле и Кимпембе остаются в лазарете.

"Бавария" сумела улучшить положение в турнирной таблице. "Унион Берлин" и "Боруссия Дортмунд" преследуют мюнхенцев, но команда Юлиана Нагельсманна хотя бы вернулась на первое место в турнирной таблице.

Мюнхенцы без проблем справились в своих последних матчах с "Майнцем", "Бохумом" и "Вольфсбургом", победив в общим счетом 10:2. В игре "Баварии" хватает проблем, которые чаще проявляются в матчах с сильными оппонентами. Но по крайней мере мюнхенцы подошли к противостоянию в Лиге чемпионов в хорошем настроении. Но без травмированных Мане, Нойер, Эрнандеса и Мазрауи.

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда.

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