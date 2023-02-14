Серхіо Рамос розповів, як "ПСЖ" може обіграти "Баварію" у 1/8 Ліги чемпіонів

Ветеран хоче завершити професійну кар'єру перемогою у єврокубках

Іспанський захисник французького "ПСЖ" Серхіо Рамос не сумнівається в тому, що його команді під силу впоратися з мюнхенською "Баварією" в 1/8 Ліги чемпіонів.

Ветеран розповів, що допоможе парижанам зламати опір сильного суперника в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.

Як обіграти "Баварію"?

36-річний Серхіо Рамос чудово знає, що таке радість перемоги у Лізі чемпіонів. Він чотири рази вигравав цей трофей у складі мадридського "Реала" (у сезонах 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18. — Ред.). Тепер досвідчений футболіст має намір повністю викласти для того, щоб допомогти "ПСЖ" здобути заповітний кубок, якого ще немає в клубному музеї парижан.

"У складі "ПСЖ" грають одні з найкращих футболістів світу. Але ми сильні та конкурентні тільки як єдине ціле. Ставши такою командою, "ПСЖ" зможе підкорити будь-яку вершину. Футболістам слід забути про особисті амбіції й зіграти максимально корисно для команди", — розповів Серхіо Рамос.

Чи зможе "ПСЖ" виграти Лігу чемпіонів?

Іспанський ветеран неодноразово перемагав "Баварію" у складі "Реала". Він знає, як грати проти німецьких команд і не боїться цієї дуелі. Захисник зізнався, що завжди було цікаво протистояти найсильнішим противникам.

"Ми чудово розуміємо, що протистоятимемо одній з найсильніших команд світу. Але перемога означатиме, що "ПСЖ" вміє грати проти сильних суперників і добиватися перемог. Необхідно брати гору над найкращими з найкращих, щоб виграти Лігу чемпіонів.

Я розумію, що моя кар'єра наближається до завершення. Але мені хочеться піти на високій ноті, піти тріумфатором. Тому я віддам усі сили, щоб "ПСЖ" перемагав", — пообіцяв Серхіо Рамос.

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

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