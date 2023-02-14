Серхио Рамос рассказал, как "ПСЖ" может обыграть "Баварию" в 1/8 Лиги чемпионов

Ветеран хочет завершить профессиональную карьеру победой в еврокубках

Испанский защитник французского "ПСЖ" Серхио Рамос не сомневается в том, что его команде по силам справиться с мюнхенской "Баварией" в 1/8 Лиги чемпионов.

Ветеран рассказал, что поможет парижанам сломить сопротивление сильного соперника в интервью официальному сайту УЕФА.

Как обыграть "Баварию"?

36-летний Серхио Рамос прекрасно знает, что такое радость победы в Лиге чемпионов. Он четыре раза выигрывал этот трофей в составе мадридского "Реала" (в сезонах 2013/14, 2015/16, 2016/17, 2017/18. — Ред.). Теперь опытный футболист намерен полностью выложить для того, чтобы помочь "ПСЖ" завоевать заветный кубок, которого еще нет в клубном музее парижан.

"В составе "ПСЖ" играют одни из лучших футболистов мира. Но мы сильны и конкурентноспособны только как единое целое. Став такой командой, "ПСЖ" сможет покорить любую вершину. Футболистам следует забыть о личных амбициях и сыграть максимально полезно для команды", — рассказал Серхио Рамос.

Сможет ли "ПСЖ" выиграть Лигу чемпионов?

Испанский ветеран неоднократно побеждал "Баварию" в составе "Реала". Он знает, как играть против немецких команд и не боится этой дуэли. Защитник признался, что ему всегда было интересно противостоять сильнейшим противникам.

"Мы прекрасно понимаем, что будем противостоять одной из сильнейших команд мира. Но победа будет означать, что "ПСЖ" умеет играть против сильных соперников и добиваться побед. Необходимо брать верх над лучшими из лучших, чтобы выиграть Лигу чемпионов.

Я понимаю, что моя карьера близится к завершению. Но мне хочется уйти на высокой ноте, уйти триумфатором. Потому я отдам все силы, чтобы "ПСЖ" побеждал", — пообещал Серхио Рамос.

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