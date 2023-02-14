Де і коли дивитися матч 1/8 ЛЧ Мілан — Тоттенгем

Італійська та англійська команди зустрінуться у першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів

У першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Мілан" прийме на "Сан-Сіро" англійський "Тоттенгем". У цьому протистоянні немає фаворита, воно може завершитися з будь-яким результатом.

"Россонері" нещодавно здобули першу перемогу після цілої серії поразок, нагадує портал Новини.LIVE.

Усі успіхи "Мілана" останніх років пов'язані з ім'ям головного тренера команди Стефано Піолі. Він повернув "россонері" Скудетто, з другої спроби вивів команду до плей-офф Ліги чемпіонів. Але у 2023 році щось у грі італійського колективу розладналося. Чи вдалося "Мілану" подолати цю кризу?

Де і коли дивитись матч 1/8 Ліги чемпіонів "Мілан" — "Тоттенгем" онлайн

У вівторок, 14 лютого, на стадіоні "Сан-Сіро" італійський "Мілан" прийме англійську "Тоттенгем". Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Сандро Шерер зі Швейцарії.

There's nothing quite like a @ChampionsLeague night 🔥



COME ON YOU SPURS 👊 pic.twitter.com/4PxmVGcNjh — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 13, 2023

Вболівальники з України також зможуть переглянути матч "Мілан" — "Тоттенгем" онлайн. Трансляція двобою 1/8 Ліги чемпіонів буде доступна на платформі Megogo.

Анонс матчу "Мілан" — "Тоттенгем"

"Россонері" не без проблем вийшли у плей-офф єврокубкового турніру навіть попри поразку від "Челсі" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Жереб виявився досить прихильний до "Мілану", визначивши в суперники по 1/8 турніру "Тоттенгем". Але початок 2023 вийшов для "россонері" складним.

Після перемоги над "Салернітаною" (2:1) четвертого січня "Мілан" двічі зіграв унічию з рахунком 2:2 (з "Ромою" та "Лечче"). Крім цього, був виліт від "Торіно" (1:2) з Кубка Італії, розгром від "Інтера" (0:3) у Суперкубку Італії. Були й поразки від "Лаціо" (0:4), "Сассуоло" (2:5) та "Інтера" (0:1) у Серії А. Цю серію вдалося обірвати скромною перемогою над "Торіно" (1:0) минулі вихідні.

У "Тоттенгема" ситуація краща, у команди Антоніо Конте немає такої безвиграшної серії за плечима. Але лондонці це дуже непередбачуваний колектив. Саме тому керівництво клубу не продовжуватиме контракт із головним тренером.

Checking out the San Siro 🏟 pic.twitter.com/fZ88N1MUbz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 13, 2023

У минулі вихідні "шпори" з великим рахунком програли "Лестеру", який різко додав (2:4). До цього була перемога над "Манчестер Сіті" та "Фулгемом" з однаковим рахунком (1:0), поразка у дербі від "Арсеналу" (0:2).

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