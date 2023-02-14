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Леау проти Кейна: чи зможе "Мілан" перемогти "Тоттенгем" у 1/8 Ліги чемпіонів

14 лютого 2023 13:21
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Де і коли дивитися матч 1/8 ЛЧ Мілан — Тоттенгем
Італійська та англійська команди зустрінуться у першому поєдинку 1/8 Ліги чемпіонів
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У першому поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Мілан" прийме на "Сан-Сіро" англійський "Тоттенгем". У цьому протистоянні немає фаворита, воно може завершитися з будь-яким результатом.

"Россонері" нещодавно здобули першу перемогу після цілої серії поразок, нагадує портал Новини.LIVE.

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Усі успіхи "Мілана" останніх років пов'язані з ім'ям головного тренера команди Стефано Піолі. Він повернув "россонері" Скудетто, з другої спроби вивів команду до плей-офф Ліги чемпіонів. Але у 2023 році щось у грі італійського колективу розладналося. Чи вдалося "Мілану" подолати цю кризу?

Де і коли дивитись матч 1/8 Ліги чемпіонів "Мілан" — "Тоттенгем" онлайн

У вівторок, 14 лютого, на стадіоні "Сан-Сіро" італійський "Мілан" прийме англійську "Тоттенгем". Початок матчу запланований на 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле головний арбітр із Сандро Шерер зі Швейцарії.

Вболівальники з України також зможуть переглянути матч "Мілан" — "Тоттенгем" онлайн. Трансляція двобою 1/8 Ліги чемпіонів буде доступна на платформі Megogo.

Анонс матчу "Мілан" — "Тоттенгем"

"Россонері" не без проблем вийшли у плей-офф єврокубкового турніру навіть попри поразку від "Челсі" в рамках групового етапу Ліги чемпіонів. Жереб виявився досить прихильний до "Мілану", визначивши в суперники по 1/8 турніру "Тоттенгем". Але початок 2023 вийшов для "россонері" складним.

Після перемоги над "Салернітаною" (2:1) четвертого січня "Мілан" двічі зіграв унічию з рахунком 2:2 (з "Ромою" та "Лечче"). Крім цього, був виліт від "Торіно" (1:2) з Кубка Італії, розгром від "Інтера" (0:3) у Суперкубку Італії. Були й поразки від "Лаціо" (0:4), "Сассуоло" (2:5) та "Інтера" (0:1) у Серії А. Цю серію вдалося обірвати скромною перемогою над "Торіно" (1:0) минулі вихідні.

У "Тоттенгема" ситуація краща, у команди Антоніо Конте немає такої безвиграшної серії за плечима. Але лондонці це дуже непередбачуваний колектив. Саме тому керівництво клубу не продовжуватиме контракт із головним тренером.

У минулі вихідні "шпори" з великим рахунком програли "Лестеру", який різко додав (2:4). До цього була перемога над "Манчестер Сіті" та "Фулгемом" з однаковим рахунком (1:0), поразка у дербі від "Арсеналу" (0:2).

Нагадаємо, київське "Динамо" працює над посиленням лінії атаки. Керівництво клубу веде переговори щодо трансферу результативного африканського форварда.

Тим часом збірна України незабаром отримає нового головного тренера. Ним може стати не Сергій Ребров, а наставник полтавської "Ворскли" Віктор Скрипник.

Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх стала автором нового рекорду сезону у світі. Спортсменка здобула п'ятий титул у 2023 році у стрибках у висоту.

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