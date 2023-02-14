Где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ Милан — Тоттенхэм

Итальянская и английская команды встретятся в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов

В первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Милан" примет на "Сан-Сиро" английский "Тоттенхэм" В этом противостоянии нет фаворита, оно может завершиться с любым исходом.

"Россонери" недавно одержали первую победу после целой серии поражений, напоминает портал Новини.LIVE.

Все успехи "Милана" последних лет связаны с именем главного тренера команды Стефано Пиоли. Он вернул "россонери" Скудетто, со второй попытки вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. Но в 2023 году что-то в игре итальянского коллектива разладилось. Удалось ли "Милану" преодолеть этот кризис?

Где и когда смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов "Милан" — "Тоттенхэм" онлайн

Во вторник, 14 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" итальянский "Милан" примет английский "Тоттенхэм". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Сандро Шерер из Швейцарии.

Болельщики из Украины тоже смогут посмотреть матч "Милан" — "Тоттенхэм" онлайн. Трансляция поединка 1/8 Лиги чемпионов будет доступна на платформе Megogo.

Анонс матча "Милан" — "Тоттенхэм"

"Россонери" не без проблем вышли во плей-офф еврокубкового турнира даже несмотря на поражение от "Челси" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Жребий оказался достаточно благосклонен к "Милану", определив в соперники по 1/8 турнира "Тоттенхэм". Но начало 2023 года получилось для "россонери" сложным.

После победы над "Салернитаной" (2:1) четвертого января "Милан" дважды сыграл вничью со счетом 2:2 (с "Ромой" и "Лечче"). Помимо этого был вылет от "Торино" (1:2) из Кубка Италии, разгром от "Интера" (0:3) в Суперкубке Италии. Были и поражения от "Лацио" (0:4), "Сассуоло" (2:5) и "Интера" (0:1) в Серии А. Эту серию удалось оборвать скромной победой над "Торино" (1:0) в минувшие выходные.

У "Тоттенхэма" ситуация лучше, у команды Антонио Конте нет такой безвыигрышной серии за плечами. Но лондонцы — это очень непредсказуемый коллектив. Именно поэтому руководство клуба не будет продлевать контракт с главным тренером.

Checking out the San Siro 🏟 pic.twitter.com/fZ88N1MUbz — Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 13, 2023

В прошлые выходные "шпоры" с крупным счетом проиграли резко прибавившему "Лестеру" (2:4). До этого была победа над "Манчестер Сити" и "Фулхэмом" с одинаковым счетом (1:0), поражение в дерби от "Арсенала" (0:2).

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