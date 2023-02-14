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Леау против Кейна: сможет ли "Милан" победить "Тоттенхэм" в 1/8 Лиги чемпионов

14 февраля 2023 13:21
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Где и когда смотреть матч 1/8 ЛЧ Милан — Тоттенхэм
Итальянская и английская команды встретятся в первом поединке 1/8 Лиги чемпионов
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В первом поединке 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Милан" примет на "Сан-Сиро" английский "Тоттенхэм" В этом противостоянии нет фаворита, оно может завершиться с любым исходом. 

"Россонери" недавно одержали первую победу после целой серии поражений, напоминает портал Новини.LIVE

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Все успехи "Милана" последних лет связаны с именем главного тренера команды Стефано Пиоли. Он вернул "россонери" Скудетто, со второй попытки вывел команду в плей-офф Лиги чемпионов. Но в 2023 году что-то в игре итальянского коллектива разладилось. Удалось ли "Милану" преодолеть этот кризис? 

Где и когда смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов "Милан" — "Тоттенхэм" онлайн 

Во вторник, 14 февраля, на стадионе "Сан-Сиро" итальянский "Милан" примет английский "Тоттенхэм". Начало матча запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Сандро Шерер из Швейцарии. 

Болельщики из Украины тоже смогут посмотреть матч "Милан" — "Тоттенхэм" онлайн. Трансляция поединка 1/8 Лиги чемпионов будет доступна на платформе Megogo. 

Анонс матча "Милан" — "Тоттенхэм" 

"Россонери" не без проблем вышли во плей-офф еврокубкового турнира даже несмотря на поражение от "Челси" в рамках группового этапа Лиги чемпионов. Жребий оказался достаточно благосклонен к "Милану", определив в соперники по 1/8 турнира "Тоттенхэм". Но начало 2023 года получилось для "россонери" сложным. 

После победы над "Салернитаной" (2:1) четвертого января "Милан" дважды сыграл вничью со счетом 2:2 (с "Ромой" и "Лечче"). Помимо этого был вылет от "Торино" (1:2) из Кубка Италии, разгром от "Интера" (0:3) в Суперкубке Италии. Были и поражения от "Лацио" (0:4), "Сассуоло" (2:5) и "Интера" (0:1) в Серии А. Эту серию удалось оборвать скромной победой над "Торино" (1:0) в минувшие выходные. 

У "Тоттенхэма" ситуация лучше, у команды Антонио Конте нет такой безвыигрышной серии за плечами. Но лондонцы — это очень непредсказуемый коллектив. Именно поэтому руководство клуба не будет продлевать контракт с главным тренером. 

В прошлые выходные "шпоры" с крупным счетом проиграли резко прибавившему "Лестеру" (2:4). До этого была победа над "Манчестер Сити" и "Фулхэмом" с одинаковым счетом (1:0), поражение в дерби от "Арсенала" (0:2).  

Напомним, киевское "Динамо" работает над усилением линии атаки. Руководство клуба ведет переговоры о трансфере результативного африканского форварда. 

Тем временем сборная Украины скоро получит нового главного тренера. Им может стать не Сергей Ребров, а наставник полтавской "Ворсклы" Виктор Скрипник. 

Украинская легкоатлетка Ярослава Магучих стала автором нового рекорда сезона в мире. Спортсменка завоевала пятый титул в 2023 году в прыжках в высоту.

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