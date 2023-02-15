Матч ПСЖ та Баварії — Нагельсманн назвав причину перемоги в 1/8 ЛЧ

"Суперник грав дуже пасивно": тренер "Баварії" пояснив причини перемоги над "ПСЖ" у матчі 1/8 ЛЧ
Головний тренер мюнхенської "Баварії" Юліан Нагельсманн залишився задоволеним результатом першого матчу з "ПСЖ" у 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Німецький клуб переміг у Парижі з рахунком 1:0.
Наставник "Баварії" розповів, чим здивував його суперник, в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА.
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Мюнхенська "Баварія" продовжила переможну серію в Лізі чемпіонів завдяки тріумфу на виїзді у першому поєдинку проти "ПСЖ". Німецька команда у сезоні 2022/2023 виграла вже сім єврокубкових зустрічей. Рекорд за цим показником був встановлений у сезоні 2019/2020, в якому "Баварія" перемогла у всіх 11 матчах та виграла Лігу чемпіонів.
Away win ✅— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 14, 2023
Clean sheet ✅ #MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/HAQvuFj78B
Домінування "Баварії"
Наставник команди Юліан Нагельсманн подякував своїм підопічним, які зуміли скористатися проблемами суперника зі складом. Він наголосив, що "Баварії" вдавалося не підпускати суперника на ударні позиції.
"Перша чверть матчу вдалася "Баварії" найкраще. Ми дуже активно розпочали це протистояння, володіли ігровою та територіальною перевагою. Я був здивований пасивності "ПСЖ", чекав від них більшого.
Я задоволений першим таймом. Початок другої половини матчу теж вийшов непоганим. Головне, що "Баварія" змогла забити гол. Після цього у грі відновився баланс. У "ПСЖ" було кілька небезпечних моментів, але здебільшого йшлося про офсайд", — розповів Юліан Нагельсманн.
The perfect Valentine's Day 😘 #MiaSanMia #PSGFCB pic.twitter.com/ogJC8fgm06— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) February 14, 2023
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