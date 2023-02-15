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"Я не повинен був грати і не знаю, чому не зарахували мої голи": Мбаппе про матч з "Баварією" у ЛЧ

15 лютого 2023 11:52
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Кіліан Мбаппе не збирався виходити на поле у матчі з Баварією
Форвард вважає, що французька команда має шанс на реванш у Мюнхені
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Лідер французького "ПСЖ" Кіліан Мбаппе поділився думкою про перший матч 1/8 Ліги чемпіонів проти мюнхенської "Баварії".

Єдиний гол у матчі забив колишній футболіст "ПСЖ" Кінгслі Коман, нагадує RMC Sports.

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24-річний Кіліан Мбаппе відновився після травми стегна незадовго до першого матчу 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів проти "Баварії". Він розпочав поєдинок на лаві запасних, але потім вийшов на поле.

Шанс на реванш

Французький форвард забив два голи, але вони не були зараховані через положення "поза грою". В результаті "ПСЖ" поступився "Баварії" з рахунком 0:1.

"Очевидно, що у "ПСЖ" в останні тижні з'явилися проблеми. Результати команди стали їх відображенням. Попри поразку, ми бачили, що можемо створити "Баварії" проблеми й були близькі до того, щоб зрівняти рахунок. Тепер доведеться перемагати у Мюнхені", — розповів Кіліан Мбаппе.

Суддівство у матчі

Форвард зізнався, що не збирався виходити на поле у цьому матчі. Йому мали надати ще кілька днів для повного відновлення після травми.

"Я був здивований тому, що мені сказали готуватися до виходу на поле. Але розумів, що маю допомогти хлопцям і дуже хотів це зробити. Шкода, що обидва мої голи не були зараховані. Напевно, рефері видніше, для цього й існує VAR", — пояснив Кіліан Мбаппе.

Нагадаємо, нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.

Найближчим часом футболісти збірної України дізнаються про ім'я нового головного тренера. В УАФ визначили головних кандидатів на вакантну посаду.

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