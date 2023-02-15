Ярослава Магучіх виграла шостий поспіль старт у сезоні
Українська легкоатлетка Ярослава Магучіх продовжує демонструвати виняткові результати у 2023 році.
Бронзова призерка літніх Олімпійських ігор-2020 здобула перемогу на престижному турнірі в Словаччині, повідомляє Twitter-аккаунт Національного олімпійського комітету України.
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21-річна Ярослава Магучіх здобула шосту поспіль перемогу у 2023 році. Цього разу українська стрибунка у висоту не знала рівних на етапі світового легкоатлетичного туру у Словаччині.
Новий рекорд Магучіх
Ярослава Магучіх впевнено продовжила свою переможну серію, яка тепер складає вже шість стартів у сезоні. При цьому вона здобула третю перемогу у кар'єрі у Банській Бистриці.
Українка виборола золоту медаль з результатом 1,97 м. При цьому, вже в ранзі переможниці, Ярослава Магучіх штурмувала 2.04 м, але ця висота їй поки що не підкорилася.
Срібна медаль на рахунку Олени Валортигаре з Італії, яка лише за сумою спроб випередила представницю Чорногорії Марію Вукович. Обидві легкоатлетки показали результат о 1.95. За крок від п'єдесталу зупинилася ще одна українка Катерина Табашник.
World Athletics Indoor Tour Silver. Словаччина
- Ярослава Магучіх (Україна) — 1.97
- Олена Валортігара (Італія) — 1.95
- Марія Вукович (Чорногорія) — 1.95
- Катерина Табашник (Україна) — 1.93
- Лаура Зіалор (Велика Британія) — 1.88.
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