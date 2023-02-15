Манчестер Сіті обіграв Арсенал у Лондоні

"Манчестер Сіті" виграв у Лондоні та наздогнав "Арсенал" у турнірній таблиці
У перенесеному матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв на "Емірейтс" "Манчестер Сіті" . Ці команди претендують на чемпіонський титул, і останніми тижнями "міщани" почали наздоганяти "канонірів".
Поєдинок пройшов у запеклій та безкомпромісній боротьбі, повідомляє портал Новини.LIVE.
-
Президент Світового банку наприкінці червня піде у відставку, — Bloomberg
-
Маємо зробити весну такою, щоб дійсно відчувалося, що Україна рухається до перемоги, — Зеленський
-
Підвищення тарифів на комуналку навесні: що кажуть експерти
-
В Укренерго розповіли, де завтра не вимикатимуть світло
-
Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів оточення Януковича
-
Путіну не вдасться втягнути США у війну, — Остін
-
У Покровську завершили рятувальну операцію на місці знищеного росіянами будинку: скільки загиблих
-
Яремчук залишився в запасі: склади на матч 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
-
Потужний землетрус зафіксували на Філіппінах та Гаваях
-
Ворог намагається знищити це місце: Комаров показав кадри з засекреченого "Центру прийняття рішень"
Команда Мікеля Артети поступово почала втрачати в АПЛ очки, позначається обмежений кадровий ресурс. Якби "Манчестер Сіті" демонстрував той же темп, що минулого сезону, підопічні Пепа Гвардіоли вже могли б вирватися на перше місце.
"Арсенал" — "Манчестер Сіті" — 1:3 (1:1)
Голи: Сака, 42 (з пенальті) — Де Брюйне, 24; Гриліш, 72; Холанд, 83.
"Арсенал": Рамсдейл — Томіясу (Уайт, 83), Саліба, Габріел, Зінченко — Жоржіньо, Джака (Вієра, 83) — Едегор, Сака, Мартінеллі (Троссард, 76) — Нкетіа.
Тренер: Мікель Артета.
"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Родріго — Де Брюйне (Філліпс, 88), Гюндоган, Бернарду Сілва — Марез (Аканджі, 61), Гриліш (Фоден, 77) — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардіола.
Вже на 22-й хвилині "каноніри" могли вийти вперед. Зінченко закинув м'яч на Нкетію, який не влучив у ворота воріт із вигідної позиції. У атаці у відповідь Де Брюйне скористався помилкою Томіясу, перехопив м'яч і переграв голкіпера, 0:1.
OHHHHH...— Manchester City (@ManCity) February 15, 2023
Finish the sentence 😉👇
🔴 0-1 🔵 #ManCity pic.twitter.com/ID6pB1ziqC
"Арсенал" наголосив на черговому випаді Нкетії, якому асистував Джака. Форвард проштовхнув м'яч повз воротаря, але того "на лінії" підстрахував Аке. А потім Едерсон при виході з воріт врізався в активну Нкетію. Букайо Сака впевнено реалізував пенальті, 1:1. Незадовго до перерви Родріго рикошетом від Аке влучив у перекладину.
🎥Arsenal vs Man City, Live Streaming HD— SAG Awards 2023 Live Stream (@awardstream) February 15, 2023
If Twitter disconnect
Watch Here👉🏽 https://t.co/0Z38sujvg1
Follow @fcmancityuktv Для оновлення Stream https://t.co/bMiYCfnClW
У другому таймі Холанд увірвався до штрафного майданчика "Арсеналу", де його притримав Габріел! Суддя призначив пенальті, але переглянув епізод і відзначив своє рішення через офсайд у норвежця.
Команди почали створювати один момент за іншим. Найкращу реалізацію продемонстрував "Сіті". На 72-й хвилині Холанд прострілив уздовж чужих воріт, Гюндоган пропустив м'яч, і Гриліш забив рикошетом від Томіясу, 1:2.
На 82-й хвилині Гюндоган віддав пас під ривок Де Брюйне, Кевін прострілив у штрафний майданчик, де Холанд швидко обробив м'яч і точно пробив у дальній кут воріт, 1:3.
"Манчестер Сіті" впевнено переміг у Лондоні та зрівнявся з "Арсеналом" за очками. Основна боротьба в АПЛ ще попереду.
Нагадаємо, форвард із Нігерії може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.