Манчестер Сіті обіграв Арсенал у Лондоні

Команда Хосепа Гвардіоли провела один із найкращих матчів у сезоні

У перенесеному матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийняв на "Емірейтс" "Манчестер Сіті" . Ці команди претендують на чемпіонський титул, і останніми тижнями "міщани" почали наздоганяти "канонірів".

Поєдинок пройшов у запеклій та безкомпромісній боротьбі, повідомляє портал Новини.LIVE.

Команда Мікеля Артети поступово почала втрачати в АПЛ очки, позначається обмежений кадровий ресурс. Якби "Манчестер Сіті" демонстрував той же темп, що минулого сезону, підопічні Пепа Гвардіоли вже могли б вирватися на перше місце.

"Арсенал" — "Манчестер Сіті" — 1:3 (1:1)

Голи: Сака, 42 (з пенальті) — Де Брюйне, 24; Гриліш, 72; Холанд, 83.

"Арсенал": Рамсдейл — Томіясу (Уайт, 83), Саліба, Габріел, Зінченко — Жоржіньо, Джака (Вієра, 83) — Едегор, Сака, Мартінеллі (Троссард, 76) — Нкетіа.

Тренер: Мікель Артета.

"Манчестер Сіті": Едерсон — Вокер, Діаш, Аке, Родріго — Де Брюйне (Філліпс, 88), Гюндоган, Бернарду Сілва — Марез (Аканджі, 61), Гриліш (Фоден, 77) — Холанд.

Тренер: Хосеп Гвардіола.

Вже на 22-й хвилині "каноніри" могли вийти вперед. Зінченко закинув м'яч на Нкетію, який не влучив у ворота воріт із вигідної позиції. У атаці у відповідь Де Брюйне скористався помилкою Томіясу, перехопив м'яч і переграв голкіпера, 0:1.

"Арсенал" наголосив на черговому випаді Нкетії, якому асистував Джака. Форвард проштовхнув м'яч повз воротаря, але того "на лінії" підстрахував Аке. А потім Едерсон при виході з воріт врізався в активну Нкетію. Букайо Сака впевнено реалізував пенальті, 1:1. Незадовго до перерви Родріго рикошетом від Аке влучив у перекладину.

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У другому таймі Холанд увірвався до штрафного майданчика "Арсеналу", де його притримав Габріел! Суддя призначив пенальті, але переглянув епізод і відзначив своє рішення через офсайд у норвежця.

Команди почали створювати один момент за іншим. Найкращу реалізацію продемонстрував "Сіті". На 72-й хвилині Холанд прострілив уздовж чужих воріт, Гюндоган пропустив м'яч, і Гриліш забив рикошетом від Томіясу, 1:2.

На 82-й хвилині Гюндоган віддав пас під ривок Де Брюйне, Кевін прострілив у штрафний майданчик, де Холанд швидко обробив м'яч і точно пробив у дальній кут воріт, 1:3.

"Манчестер Сіті" впевнено переміг у Лондоні та зрівнявся з "Арсеналом" за очками. Основна боротьба в АПЛ ще попереду.

Нагадаємо, форвард із Нігерії може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.