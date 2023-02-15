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Битва за чемпионский титул в АПЛ: анонс матча "Арсенал" — "Манчестер Сити"

15 февраля 2023 14:29
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Где и когда смотреть в Украине матч АПЛ Арсенал — Манчестер Сити
В случае победы команда Гвардиолы вплотную приблизится к сопернику
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В рамках перенесенного матча 12 тура английской Премьер-лиги "Арсенал" примет "Манчестер Сити". Это важнейший поединок с точки зрения борьбы за чемпионский титул. 

Команда Хосепа Гвардиолы стремительно догоняет подопечных Микеля Артеты в турнирной таблице, напоминает портал Новини.LIVE

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"Манчестер Сити" практически догнал "Арсенал" в турнирной таблице. Лондонцы все еще лидируют, опережают конкурента на три очка и имеют матч в запасе, подопечные Артеты находятся под сильным прессом психологического давления. В случае поражения в игре с "горожанами" "канонирам" будет сложно удержаться на первой строчке в турнирной таблице. 

Где и когда смотреть матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити"

В среду, 15 февраля, в Лондоне на стадионе "Эмирэйтс" состоится перенесенный матч 12 тура АПЛ. В 21:30 по киевскому времени "Арсенал" примет "Манчестер Сити". Команды выведет на поле главный судья Энтони Тэйлор. 

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч "Арсенал" — "Манчестер Сити" онлайн. Прямую трансляцию поединка покажет телеканал Setanta Sports Ukraine. Встреча будет доступна на платформе Megogo. 

Анонс матча АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити" 

Как и ожидали эксперты, "канониры" в середине сезона начали испытывать проблемы с составом. Пассивность во время зимнего трансферного окна и травмы привели к тому, что в пяти последних матчах "Арсенал" дважды играл вничью и уступил "Эвертону", который ведет борьбу за выживание. И это после впечатляющих 43 очков по итогам 16 туров! 

В минувшие выходные подопечные Артеты не сумели переиграть "Брентфорд" (1:1). Соперник забил гол не по правилам, после игры глава судейского корпуса Англии Ховард Уэбб принес "Арсеналу" извинения, но два потерянных очка "канонирам" никто не вернул. Можно вспомнить и то, что лондонцы проиграли "Манчестер Сити" шесть последних поединков во всех турнирах. Новую встречу команд пропустят травмированные Жезус, Смит-Роу, Нелсон, Эльнени. 

Команда Хосепа Гвардиолы тоже находится не в лучшей форме. В противном случае "горожане" уже могли бы возглавить турнирную таблицу. В пяти своих последних матчах "Манчестер Сити" дважды проиграл. 

Уже на следующей неделе график матчей для "горожан" станет более тяжелым, команда сыграет с "Лейпцигом" в Лиге чемпионов. Для "Арсенала" еврокубки продолжатся значительно позже. "Сити" предоставился шанс вплотную приблизиться к первому месту, и надо пользоваться этой возможностью. Но играть придется без травмированного Эрлинга Холанда. Норвежец уже несколько матчей не забивал, но постоянно оказывал давление на защитников других команд. Джон Стоунз тоже остается в лазарете. 

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым. 

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб. 

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