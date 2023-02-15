Де і коли дивитись в Україні матч АПЛ Арсенал — Манчестер Сіті

У разі перемоги команда Гвардіоли впритул наблизиться до суперника

У рамках перенесеного матчу 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийме "Манчестер Сіті". Це найважливіший поєдинок із погляду боротьби за чемпіонський титул.

Команда Хосепа Гвардіоли стрімко наздоганяє підопічних Мікеля Артети у турнірній таблиці, нагадує портал Новини.LIVE.

"Манчестер Сіті" практично наздогнав "Арсенал" у турнірній таблиці. Лондонці все ще лідирують, випереджають конкурента на три очки та мають матч у запасі, підопічні Артети перебувають під сильним пресом психологічного тиску. У разі поразки у грі з "міщанами" "канонірам" буде складно втриматися на першому рядку в турнірній таблиці.

Де і коли дивитися матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті"

У середу, 15 лютого, у Лондоні на стадіоні "Емірейтс" відбудеться перенесений матч 12 туру АПЛ. О 21:30 за київським часом "Арсенал" прийматиме "Манчестер Сіті". Команди виведе на поле головний суддя Ентоні Тейлор.

Вболівальники в Україні зможуть переглянути матч "Арсенал" — "Манчестер Сіті" онлайн. Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. Зустріч буде доступна на платформі Megogo.

Анонс матчу АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті"

Як і очікували експерти, "каноніри" в середині сезону почали відчувати проблеми зі складом. Пасивність під час зимового трансферного вікна та травми призвели до того, що у п'яти останніх матчах "Арсенал" двічі грав унічию і поступився "Евертону", який веде боротьбу за виживання. І це після вражаючих 43 очок за підсумками 16 турів!

⏪ Throwing it back to this Thierry thunderbolt 🚀



🎙 "Oh what a goal! An absolute screamer by Thierry Henry!"



🤔 Which home goal again Manchester City should we show next? pic.twitter.com/5QUtlbC0mR — Arsenal (@Arsenal) February 15, 2023

Минулими вихідними підопічні Артети не зуміли переграти "Брентфорд" (1:1). Суперник забив гол не за правилами, після гри голова суддівського корпусу Англії Ховард Вебб перепросив у "Арсенала", але два втрачені очки "канонірам" ніхто не повернув. Можна згадати й те, що лондонці програли "Манчестер Сіті" останні шість поєдинків у всіх турнірах. Нову зустріч команд пропустять травмовані Жезус, Сміт-Роу, Нелсон, Ельнені.

Команда Хосепа Гвардіоли теж не в кращій формі. В іншому випадку "міщани" вже могли б очолити турнірну таблицю. У п'яти своїх останніх матчах "Манчестер Сіті" двічі програв.

Вже наступного тижня графік матчів для "городян" стане важчим, команда зіграє з "Лейпцигом" у Лізі чемпіонів. Для "Арсеналу" єврокубки продовжаться значно пізніше. "Сіті" надався шанс впритул наблизитися до першого місця, і треба користуватися цією можливістю. Але грати доведеться без травмованого Ерлінга Холанда. Норвежець вже кілька матчів не забивав, але постійно чинив тиск на захисників інших команд. Джон Стоунз теж залишається у лазареті.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.

Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо" Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.