Де і коли дивитись в Україні матч АПЛ Арсенал — Манчестер Сіті

Битва за чемпіонський титул в АПЛ: анонс матчу "Арсенал" — "Манчестер Сіті"
У рамках перенесеного матчу 12 туру англійської Прем'єр-ліги "Арсенал" прийме "Манчестер Сіті". Це найважливіший поєдинок із погляду боротьби за чемпіонський титул.
Команда Хосепа Гвардіоли стрімко наздоганяє підопічних Мікеля Артети у турнірній таблиці, нагадує портал Новини.LIVE.
-
Одеська міськрада ледь не придбала генератори на півтора мільйона дорожче
-
В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу
-
"Рішення президента": Резніков заявив, що залишається на посаді міністра оборони
-
Ярмоленко відмовився від переїзду до Туреччини: чи можливе повернення до "Динамо"
-
Провідний хірург із Італії допомагає лікувати поранених у Львові
-
Дипломування моряків: з’явились нові правила іспитів та отримання документів
-
Верховний суд унеможливив повернення ПриватБанку колишнім власникам: деталі
-
Данія та Нідерланди передумали надавати Україні танки Leopard 2, — Die Welt
-
Біллі Айліш взяла інтерв'ю у Лани Дель Рей для відомого глянцю: про що поспілкувалися
-
Перейшов на бік ворога: очільнику суду на Харківщині оголосили про підозру
"Манчестер Сіті" практично наздогнав "Арсенал" у турнірній таблиці. Лондонці все ще лідирують, випереджають конкурента на три очки та мають матч у запасі, підопічні Артети перебувають під сильним пресом психологічного тиску. У разі поразки у грі з "міщанами" "канонірам" буде складно втриматися на першому рядку в турнірній таблиці.
Де і коли дивитися матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті"
У середу, 15 лютого, у Лондоні на стадіоні "Емірейтс" відбудеться перенесений матч 12 туру АПЛ. О 21:30 за київським часом "Арсенал" прийматиме "Манчестер Сіті". Команди виведе на поле головний суддя Ентоні Тейлор.
What a hit this was🤩 https://t.co/VHqBYF32xS pic.twitter.com/6HMt32f6Zg— Arsenal (@Arsenal) February 15, 2023
Вболівальники в Україні зможуть переглянути матч "Арсенал" — "Манчестер Сіті" онлайн. Пряму трансляцію поєдинку покаже телеканал Setanta Sports Ukraine. Зустріч буде доступна на платформі Megogo.
Анонс матчу АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сіті"
Як і очікували експерти, "каноніри" в середині сезону почали відчувати проблеми зі складом. Пасивність під час зимового трансферного вікна та травми призвели до того, що у п'яти останніх матчах "Арсенал" двічі грав унічию і поступився "Евертону", який веде боротьбу за виживання. І це після вражаючих 43 очок за підсумками 16 турів!
⏪ Throwing it back to this Thierry thunderbolt 🚀— Arsenal (@Arsenal) February 15, 2023
🎙 "Oh what a goal! An absolute screamer by Thierry Henry!"
🤔 Which home goal again Manchester City should we show next? pic.twitter.com/5QUtlbC0mR
Минулими вихідними підопічні Артети не зуміли переграти "Брентфорд" (1:1). Суперник забив гол не за правилами, після гри голова суддівського корпусу Англії Ховард Вебб перепросив у "Арсенала", але два втрачені очки "канонірам" ніхто не повернув. Можна згадати й те, що лондонці програли "Манчестер Сіті" останні шість поєдинків у всіх турнірах. Нову зустріч команд пропустять травмовані Жезус, Сміт-Роу, Нелсон, Ельнені.
Команда Хосепа Гвардіоли теж не в кращій формі. В іншому випадку "міщани" вже могли б очолити турнірну таблицю. У п'яти своїх останніх матчах "Манчестер Сіті" двічі програв.
London calling! 📞 pic.twitter.com/tkHMDjqcTk— Manchester City (@ManCity) February 15, 2023
Вже наступного тижня графік матчів для "городян" стане важчим, команда зіграє з "Лейпцигом" у Лізі чемпіонів. Для "Арсеналу" єврокубки продовжаться значно пізніше. "Сіті" надався шанс впритул наблизитися до першого місця, і треба користуватися цією можливістю. Але грати доведеться без травмованого Ерлінга Холанда. Норвежець вже кілька матчів не забивав, але постійно чинив тиск на захисників інших команд. Джон Стоунз теж залишається у лазареті.
Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.
Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо" Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.