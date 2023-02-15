Где и когда смотреть на Мудрика в матче 1/8 ЛЧ Боруссия Дортмунд — Челси

Лондонцы выиграли только один поединок в нынешнем году

В первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов немецкая "Боруссия" примет в Дортмунде лондонский "Челси". Михаил Мудрик дебютирует в еврокубках за свою новую команду.

Талантливый украинец будет противостоять другому перспективному молодому игроку — британцу Джуду Беллингему, напоминает портал Новини.LIVE.

В этом противостоянии нет фаворита. "Челси" переживает очень сложный сезон под руководством тренера, который, как считают многие эксперты, не соответствует уровню команды. У "Боруссии" такой проблемы нет. В Дортмунде много молодых талантов, которых выводит на матчи перспективный наставник.

Где и когда смотреть матч 1/8 Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунд" — "Челси"

В среду, 15 февраля, "Боруссия" примет в Дортмунде лондонский "Челси" в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Боруссия Парк" главный арбитр из Испании Хесус Хиль Мансано.

Болельщики из Украины смогут посмотреть матч 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунд" — "Челси" онлайн на платформе Megogo.

Анонс матча 1/8 Лиги чемпионов "Боруссия Дортмунд" — "Челси"

Неуверенная игра "Баварии" в этом сезоне привела к тому, что у "Боруссии" снова появился шанс побороться за "Серебряную салатницу" в Бундеслиге. Команда Эдина Терзича, как и "Унион Берлин", находятся на расстоянии в несколько очков от "Баварии". Одна осечка — и в Германии может смениться лидер.

После возвращения на пост главного тренера Эдин Терзич поставил "Боруссии" интересную атакующую игру с комбинационными атаками и быстрыми флангами. Тренер считается мастером замен: вышедшие не в основном составе игроки Дортмунда забили в Бундеслиге десять голов. В 2023 году "Боруссия" выиграла все шесть матчей во всех турнирах. К тому же, восстановились Себастьян Алле и Марко Ройс.

Нынешний "Челси" выглядит откровенно "сырым" проектом. Очень сложно увидеть в действиях футболистов команды тренерский почерк Грэма Поттера. Многомиллионные траты на трансферном рынке ситуацию пока не изменили. Энцо Фернандес прекрасно заменил Жоржиньо, но на результатах "Челси" это не сказалось.

Иногда создается впечатление, что футболисты не понимают друг друга на поле. В прошлые выходные Поттер выпустил сразу пятерых новичков "Челси". В итоге лондонцы поделили очки с "Вест Хэмом" (1:1). До этого были две ничьи со счетом 0:0. В 2023 году "синие" провели восемь матчей, но выиграли лишь один из них. Встречу с "Боруссией" пропустят Менди, Канте и Пулишич. Под вопросом участие в матче Фофана, Закарии и Стерлинга.

Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.

Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.