Де і коли дивитись на Мудрика в матчі 1/8 ЛЧ Боруссія Дортмунд — Челсі

Лондонці виграли лише один поєдинок цього року

У першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів німецька "Боруссія" прийме у Дортмунді лондонський "Челсі". Михайло Мудрик дебютує у єврокубках за свою нову команду.

Талановитий українець протистоятиме іншому перспективному молодому гравцю — британцю Джуду Беллінгему, нагадує портал Новини.LIVE.

У цьому протистоянні немає лідера. "Челсі" переживає дуже складний сезон під керівництвом тренера, який, як вважають багато експертів, не відповідає рівню команди. У "Боруссії" такої проблеми немає. У Дортмунді багато молодих талантів, що їх виводить на матчі перспективний наставник.

Де і коли дивитись матч 1/8 Ліги чемпіонів "Боруссія Дортмунд" — "Челсі"

У середу, 15 лютого, "Боруссія" прийме в Дортмунді лондонський "Челсі" у рамках першого матчу 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Початок зустрічі запланований на 22:00 за київським часом. Команди виведе на поле стадіону "Боруссія Парк" головний арбітр з Іспанії Хесус Хіль Мансано.

Вболівальники з України зможуть переглянути матч 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Боруссія Дортмунд" — "Челсі" онлайн на платформі Megogo.

Анонс матчу 1/8 Ліги чемпіонів "Боруссія Дортмунд" — "Челсі"

Невпевнена гра "Баварії" цього сезону призвела до того, що у "Боруссії" знову з'явився шанс поборотися за "Срібну салатницю" у Бундеслізі. Команда Едіна Терзіча, як і "Уніон Берлін", знаходяться на відстані за кілька очок від "Баварії". Одна осічка — і в Німеччині може змінитись лідер.

Після повернення на посаду головного тренера Едін Терзіч поставив "Боруссії" цікаву атакуючу гру з комбінаційними атаками та швидкими флангами. Тренер вважається майстром замін: гравці Дортмунда, що вийшли не в основному складі, забили в Бундеслізі десять голів. У 2023 році "Боруссія" виграла усі шість матчів у всіх турнірах. До того ж відновилися Себастьян Алле та Марко Ройс.

Цьогорічний "Челсі" виглядає відверто "сирим" проєктом. Дуже складно побачити у діях футболістів команди тренерський почерк Грема Поттера. Багатомільйонні витрати на трансферному ринку ситуацію поки що не змінили. Енцо Фернандес чудово замінив Жоржиньйо, але на результатах "Челсі" це не позначилося.

Іноді складається враження, що футболісти не розуміють один одного на полі. У минулі вихідні Поттер випустив одразу п'ятьох новачків "Челсі". У підсумку лондонці поділили очки з "Вест Гемом" (1:1). До цього були дві нічиї з рахунком 0:0. У 2023 році "сині" провели вісім матчів, але виграли лише один із них. Зустріч із "Боруссією" пропустять Менді, Канте та Пулішич. Під питанням участь у матчі Фофана, Закарії та Стерлінга.

Нагадаємо, Кіліан Мбаппе не збирався виходити на заміну в матчі 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Баварія". Форвард не повністю відновився після травми, але його участь у грі виявилася необхідною.

Нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.