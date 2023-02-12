Пеп Гвардиола сообщил о травме Эрлинга Холанда

Гвардиола о травме Холанда: сыграет ли нападающий против "Арсенала"
После победы в 23-м туре АПЛ главный тренер "Манчестер сити" Пеп Гвардиола рассказал о причинах пропущенного мяча, слабых сторонах команды и вынужденной замене Холанда. Сыграет ли норвежский нападающий в решающем матче с лидером лондонским "Арсеналом" - будут решать врачи клуба.
Комментарии коуча "горожан" в материале Новини.LIVE .
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"Сегодня мы провели действительно хорошую игру. К сожалению, наши лучшие моменты пришлись на вторую половину встречи. Во втором тайме мы играли лучше, чем в первом. У нас было ощущение, что мы можем забить больше голов. Однако потом мы пропустили гол, но вместе с тем мы продемонстрировали хороший показатель владения мячом", – говорит тренер.
Кроме того, руководитель проанализировал ошибки и необходимость изменять некоторые компоненты игры. В частности, в центре внимания переход по защите в атаку и скоростные качества во время владения мячом.
"Мы не та команда, которая хорошо показывает себя в переходных фазах игры. У нас лучше выходит играть в контроль мяча. Однако наше умение наращивать темп во время игры должно быть быстрее. Однако в целом игра была действительно очень хорошей", — рассказал испанский коуч.
Post-match thoughts from @PepTeam ! 💬— Manchester City (@ManCity) 12 февраля 2023
🔵 3-1 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/SjywXFHRTD
А главный вопрос, который беспокоит всех болельщиков, сыграет ли Холанд в битве лидеров. В матче с "Астон Виллой" Гвардиола решил снять Эрлинга с игры после повреждения. Насколько оно серьезно затрудняется сказать. Но тот факт, что нападающий не забивает уже 3 игры, заставляет задуматься еще и о его физическом состоянии.
"Замена Холанда в перерыве? Эрлинг имел повреждения, он чувствовал дискомфорт. За 3:0 мы не хотим рисковать. Увидим, как он будет чувствовать себя в следующие несколько дней. Если он не будет готов, то сыграет кто-то другой. Надеюсь, он возобновится", – добавил Гвардиола.
Ничья лидера АПЛ "Арсенала" с "Брентфордом" в 23-м туре позволила "Ман сити" в случае победы приблизиться вплотную перед очным противостоянием и подопечные Пепа Гвардиолы воспользовались этой возможностью. В поединке с "Астон Виллой" они победили со счетом 3:1 .