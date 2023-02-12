Манчестер сіті переміг Астон Віллу – відставання від Арсеналу 3 очки

"Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок
Нічия лідерів АПЛ "Арсеналу" із "Брентфордом" у 23-му турі дозволила "Ман сіті" у разі перемоги наблизитись впритул перед очним протистоянням й підопічні Пепа Гвардіоли скористались цією можливістю. У поєдинку із "Астон Віллою" вони перемогли з рахунком 3:1.
Як саме "Манчестер сіті" переміг на "Етіхад" в матеріалі Новини.LIVE.
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"Манчестер Сіті" – "Астон Вілла" – 3:1
Голи: Родрі 4, Гюндоган 39, Марез 45+1 (пен.) – Воткінс 61
"Ман Сіті": Едерсон – Вокер, Діаш (Аканджі 46), Ляпорт – Родрі, Гюндоган – Марез (Аке 85), де Брюйне, Сілва, Гріліш (Фоден 69) – Голанд (Альварес 46)
"Астон Вілла": Мартінес – Янг (Коутіньйо 76), Чамберс, Конса, Дінь (Морено 61) – Буендіа (Макгінн 61), Дуглас Луїз, Камара, Ремзі (Кеш 76) – Воткінс, Бейлі (Дуран 61)
Попередження: Діаш 41 – Дінь 37, Конса 63
Гвардіола стартовим складом продемонстрував, що його команда буде лише атакувати. З перших хвилин господарі вийшли в три захисники, і цього вистачало – оборонялися вони лише під час стандартів. Водночас саме з кутового "Ман Сіті" вже на четвертій хвилині відкрив рахунок: Родрі пробив Мартінеса після подачі Мареза.
На 39-й хвилині Чамберс не надто вдало зіграв біля своїх воріт під час довгого закидання де Брюйне, Голанд отримав м’яч і прострілив на порожні ворота Гюндогану. Ще через п’ять хвилин Гріліш заробив пенальті, а Марез переграв Мартінеса з точки.
SECOND HALF | Ready to go again! 🔥— Manchester City (@ManCity) February 12, 2023
🔵 3-0 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/NW4uozooAB
Гості забили майже ні з чого в середині другого тайму. Захисники помилилися при контролі м’яча, а Воткінс під тиском двох опонентів переграв голкіпера ударом у лівий кут.
У "Астон Вілли" було ще кілька моментів. Удар Коутіньйо потягнув Едерсон, а Дуран влучив у поперечку. У "Сіті" теж був момент, коли Марез з 8 метрів не влучив у ворота з гарної позиції.
Досить легкі три очки для "містян" – тепер до "Арсеналу" лише три бали. Підопічні Гвардіоли зустрінуться зі своїм поточним головним суперником у середу у перенесеному матчі 12-го туру.
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