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"Манчестер сіті" переміг "Астон Віллу" й скоротив відставання від "Арсеналу" до трьох очок

12 лютого 2023 23:10
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст
Манчестер сіті переміг Астон Віллу – відставання від Арсеналу 3 очки
Через кілька днів лідери зустрінуться між собою
2090d2e7-e4c3-4394-ecdc-7c0369c9a900 - Дмитро Богомолов
Дмитро Богомолов
Журналіст

Нічия лідерів АПЛ "Арсеналу" із "Брентфордом" у 23-му турі дозволила "Ман сіті" у разі перемоги наблизитись впритул перед очним протистоянням й підопічні Пепа Гвардіоли скористались цією можливістю. У поєдинку із "Астон Віллою" вони перемогли з рахунком 3:1.

Як саме "Манчестер сіті" переміг на "Етіхад" в матеріалі Новини.LIVE.

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"Манчестер Сіті" – "Астон Вілла" – 3:1

Голи: Родрі 4, Гюндоган 39, Марез 45+1 (пен.) – Воткінс 61

"Ман Сіті": Едерсон – Вокер, Діаш (Аканджі 46), Ляпорт – Родрі, Гюндоган – Марез (Аке 85), де Брюйне, Сілва, Гріліш (Фоден 69) – Голанд (Альварес 46)

"Астон Вілла": Мартінес – Янг (Коутіньйо 76), Чамберс, Конса, Дінь (Морено 61) – Буендіа (Макгінн 61), Дуглас Луїз, Камара, Ремзі (Кеш 76) – Воткінс, Бейлі (Дуран 61)

Попередження: Діаш 41 – Дінь 37, Конса 63

Гвардіола стартовим складом продемонстрував, що його команда буде лише атакувати. З перших хвилин господарі вийшли в три захисники, і цього вистачало – оборонялися вони лише під час стандартів. Водночас саме з кутового "Ман Сіті" вже на четвертій хвилині відкрив рахунок: Родрі пробив Мартінеса після подачі Мареза.

На 39-й хвилині Чамберс не надто вдало зіграв біля своїх воріт під час довгого закидання де Брюйне, Голанд отримав м’яч і прострілив на порожні ворота Гюндогану. Ще через п’ять хвилин Гріліш заробив пенальті, а Марез переграв Мартінеса з точки.

Гості забили майже ні з чого в середині другого тайму. Захисники помилилися при контролі м’яча, а Воткінс під тиском двох опонентів переграв голкіпера ударом у лівий кут. 

У "Астон Вілли" було ще кілька моментів. Удар Коутіньйо потягнув Едерсон, а Дуран влучив у поперечку. У "Сіті" теж був момент, коли Марез з 8 метрів не влучив у ворота з гарної позиції.

Досить легкі три очки для "містян" – тепер до "Арсеналу" лише три бали. Підопічні Гвардіоли зустрінуться зі своїм поточним головним суперником у середу у перенесеному матчі 12-го туру. 

Директор донецького "Шахтаря" з футболу Даріо Срна прокоментував перспективи у команді захисника збірної України Миколи Матвієнка.

Футболіста може продати вже влітку цього року, підтвердив Даріо Срна в інтерв'ю Володимиру Кобелькову.

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