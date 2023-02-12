Манчестер сити победил Астон Виллу – отставание от Арсенала 3 очка

Через несколько дней лидеры встретятся между собой

Ничья лидеров АПЛ "Арсенала" с "Брентфордом" в 23-м туре позволила "Ман сити" в случае победы приблизиться вплотную перед очным противостоянием и подопечные Пепа Гвардиолы воспользовались этой возможностью. В поединке с "Астон Виллой" они победили со счетом 3:1.

Как именно "Манчестер сити" победил на "Этихаде" в материале Новини.LIVE .

"Манчестер Сити" – "Астон Вилла" – 3:1

Голы: Родри 4, Гюндоган 39, Марез 45+1 (пен.) – Воткинс 61

"Ман Сити": Эдерсон – Уокер, Диаш (Аканджи 46), Ляпорт – Родри, Гюндоган – Марез (Аке 85), где Брюйне, Силва, Грилиш (Фоден 69) – Голанд (Альварес 46)

"Астон Вилла": Мартинес – Янг (Коутиньо 76), Чамберс, Конса, Динь (Морено 61) – Буэндиа (Макгинн 61), Дуглас Луиз, Камара, Рэмзи (Кэш 76) – Уоткинс, Бэйли (Дуран 61)

Предупреждение: Диаш 41 – День 37, Конса 63

Гвардиола стартовым составом продемонстрировал, что его команда будет только атаковать. С первых минут хозяева вышли в три защитника, и этого хватало – оборонялись они только во время стандартов. В то же время именно с углового "Ман Сити" уже на четвертой минуте открыл счет: Родри пробил Мартинеса после подачи Мареза.

На 39-й минуте Чамберс не слишком удачно сыграл у своих ворот во время долгого заброса де Брюйне, Голланд получил мяч и прострелил в пустые ворота Гюндогана. Спустя еще пять минут Грилиш заработал пенальти, а Марез переиграл Мартинеса с точки.

SECOND HALF | Ready to go again! 🔥



🔵 3-0 ⚫️ #ManCity pic.twitter.com/NW4uozooAB — Manchester City (@ManCity) 12 февраля 2023

Гости забили почти ни из чего в середине второго тайма. Защитники ошиблись при контроле мяча, а Уоткинс под давлением двух оппонентов обыграл голкипера ударом в левый угол.

У "Астон Виллы" было еще несколько моментов. Удар Коутиньо потянул Эдерсон, а Дуран попал в поперечину. У "Сити" тоже был момент, когда Марез с 8 метров не попал в ворота с хорошей позиции.

Довольно легкие три очка для "горожан" – теперь до "Арсенала" всего три балла. Подопечные Гвардиолы встретятся со своим текущим главным соперником в среду в перенесенном матче 12-го тура.

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