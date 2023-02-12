Пеп Гвардіола повідомив про травму Ерлінга Холанда

Наставник "Манчестер сіті" поділився думками після матчу із "Астон Віллою"

Після перемоги у 23-му турі АПЛ головний тренер "Манчестер сіті" Пеп Гвардіола розповів про причини пропущеного м’яча, слабкі сторони команди та вимушену заміну Холанда. Чи зіграє норвезький нападник у вирішальному матчі із лідером лондонським “Арсеналом” — будуть вирішувати лікарі клубу.

Коментарі коуча "містян" в матеріалі Новини.LIVE.

"Сьогодні ми провели справді хорошу гру. На жаль, наші найкращі моменти припали на другу половину зустрічі. У другому таймі ми грали краще, ніж у першому. У нас було відчуття, що ми можемо забити більше голів. Однак потім ми пропустили гол, але разом з тим ми продемонстрували хороший показник володіння м'ячем", – каже тренер.

Крім того, керманич проаналізував помилки та необхідність змінювати деякі компоненти гри. Зокрема в центрі уваги перехід із захисту в атаку та швидкісні якості під час володіння м’ячем.

"Ми не та команда, яка добре показує себе у перехідних фазах гри. У нас краще виходить грати у контроль м'яча. Проте наше вміння нарощувати темп під час гри має бути швидшим. Однак загалом гра була справді дуже хорошою", – розповів іспанський коуч.

А головне питання, яке турбує усіх вболівальників — чи зіграє Холанд у битві лідерів. В матчі із “Астон Віллою” Гвардіола вирішив зняти Ерлінга з гри після пошкодження. Наскільки воно серйозне важко сказати. Але той факт, що нападник не забиває вже 3 гри поспіль змушує задуматись ще й про його фізичний стан.

"Заміна Холанда у перерві? Ерлінг мав пошкодження, він відчував дискомфорт. За 3:0 ми не хочемо ризикувати. Побачимо, як він почуватиметься у наступні кілька днів. Якщо він не буде готовий, то зіграє хтось інший. Сподіваюся, він поновиться", — додав Гвардіола.

Нічия лідера АПЛ "Арсеналу" із "Брентфордом" у 23-му турі дозволила "Ман сіті" у разі перемоги наблизитись впритул перед очним протистоянням й підопічні Пепа Гвардіоли скористались цією можливістю. У поєдинку із "Астон Віллою" вони перемогли з рахунком 3:1.