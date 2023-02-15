Известны составы команд на матч 1/8 ЛЧ Боруссия — Челси

Мудрик в основе на игру 1/8 Лиги чемпионов: составы команд на матч "Боруссия Дортмунд" против "Челси"
В рамках первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" принимает в Дортмунде лондонский "Челси". Уже известны стартовые составы обеих команд.
Украинец Михаил Мудрик снова вышел в основе "синих", сообщает портал Новини.LIVE.
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22-летний полузащитник сборной Украины уже в третий раз подряд начинает игру в основном составе "Челси". Для воспитанника донецкого "Шахтера" это дебют в составе "синих" в Лиге чемпионов.
Right Place, Right Time. pic.twitter.com/PsA3szDMvE— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023
Украинцу придется противостоять на фланге Кариму Адейми и Джуду Беллингему. Это непростая задача, но и сам Мудрик не станет легким соперником для молодых футболистом дортмундского клуба.
"Боруссия" (Дортмунд) — "Челси"
"Боруссия": Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро — Эмре Джан — Адейми, Беллингем (капитан), Озкан, Брандт — Алле.
Тренер: Эдин Терзич.
"Челси": Кепа — Джеймс, Кулибали, Тьягу Силва (капитан), Чилуэлл — Лофтус-Чик, Энцо Фернандес — Феликс — Зиеш, Мудрик — Хавертц.
Тренер: Грэм Поттер.
Напомним, уже известны стартовые составы на перенесенный матч 12 тура английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити". Александр Зинченко вышел в основе на игру против своей бывшей команды.
Напомним, форвард из Нигерии может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.