Известны составы команд на матч 1/8 ЛЧ Боруссия — Челси

Михаил Мудрик начал матч 1/8 Лиги чемпионов против дортмундцев в основном составе

В рамках первого поединка 1/8 плей-офф Лиги чемпионов "Боруссия" принимает в Дортмунде лондонский "Челси". Уже известны стартовые составы обеих команд.

Украинец Михаил Мудрик снова вышел в основе "синих", сообщает портал Новини.LIVE.

22-летний полузащитник сборной Украины уже в третий раз подряд начинает игру в основном составе "Челси". Для воспитанника донецкого "Шахтера" это дебют в составе "синих" в Лиге чемпионов.

Украинцу придется противостоять на фланге Кариму Адейми и Джуду Беллингему. Это непростая задача, но и сам Мудрик не станет легким соперником для молодых футболистом дортмундского клуба.

"Боруссия" (Дортмунд) — "Челси"

"Боруссия": Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро — Эмре Джан — Адейми, Беллингем (капитан), Озкан, Брандт — Алле.

Тренер: Эдин Терзич.

"Челси": Кепа — Джеймс, Кулибали, Тьягу Силва (капитан), Чилуэлл — Лофтус-Чик, Энцо Фернандес — Феликс — Зиеш, Мудрик — Хавертц.

Тренер: Грэм Поттер.

Напомним, уже известны стартовые составы на перенесенный матч 12 тура английской Премьер-лиги между лондонским "Челси" и "Манчестер Сити". Александр Зинченко вышел в основе на игру против своей бывшей команды.

Напомним, форвард из Нигерии может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.