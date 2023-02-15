Известные составы команд на матч АПЛ Арсенал — Манчестер Сити

Известны составы команд на "чемпионский" матч АПЛ "Арсенал" — "Манчестер Сити": Зинченко в основе
Лондонский "Арсенал" принимает на стадионе "Эмирэйтс" "Манчестер Сити" в рамках перенесенного матча 12 тура английской Премьер-лиги.
Стали известны стартовые составы обеих команд, сообщает портал Новини.LIVE.
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Благодаря недавним осечкам "Арсенала" отставание "Манчестер Сити" от лидера турнирной таблицы АПЛ сократилось до трех очков. У "канониров" еще есть матч в запасе, но в случае поражения психологическое давление на футболистов столичного клуба сильно вырастет.
#ARSMCI Arsenal vs Man City— FC EPL TV (@FC4EPL) February 15, 2023
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"Манчестер Сити" выиграл шесть подряд последних матчей против "Арсенала" во всех турнирах. Но и команда Хосепа Гвардиолы в последнее время стала часто ошибаться. К тому же, несколько дней назад получил травму ведущий бомбардир "Сити" Эрлинг Холанд, но он вышел в стартовом составе "горожан".
"Арсенал" — "Манчестер Сити"
"Арсенал": Рамсдейл — Томиясу, Салиба, Габриэл, Зинченко — Жоржиньо, Джака — Эдегор, Сака, Мартинелли — Нкетиа.
Тренер: Микель Артета.
"Манчестер Сити": Эдерсон — Уокер, Диаш, Аке, Родриго — Де Брюйне, Гюндоган, Бернарду Силва — Марез, Грилиш — Холанд.
Тренер: Хосеп Гвардиола.
Напомним, Килиан Мбаппе не собирался выходить на замену в матче 1/8 ЛЧ "ПСЖ" — "Бавария". Форвард не полностью восстановился после травмы, но его участие в игре оказалось необходимым.
Нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.