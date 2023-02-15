Відомі склади команд на матч 1/8 ЛЧ Боруссія — Челсі

Михайло Мудрик розпочав матч 1/8 Ліги чемпіонів проти дортмундців в основному складі

У рамках першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Боруссія" приймає у Дортмунді лондонський "Челсі". Вже відомі стартові склади обох команд.

Українець Михайло Мудрик знову вийшов у основі "синіх", повідомляє портал Новини.LIVE.

22-річний півзахисник збірної України вже втретє поспіль розпочинає гру в основному складі "Челсі". Для вихованця донецького "Шахтаря" це дебют у складі "синіх" у Лізі чемпіонів.

Українцю доведеться протистояти на фланзі Каріму Адеймі та Джуду Беллінгему. Це непросте завдання, але й сам Мудрик не стане легким суперником для молодих футболістів дортмундського клубу.

"Боруссія" (Дортмунд) — "Челсі"

"Боруссія": Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро — Емре Джан — Адеймі, Беллінгем (капітан), Озкан, Брандт — Алле.

Тренер: Едін Терзіч.

"Челсі": Кепа — Джеймс, Кулібалі, Тьягу Сілва (капітан), Чілвелл — Лофтус-Чік, Енцо Фернандес — Фелікс — Зієш, Мудрик — Хавертц.

Тренер: Грем Поттер.

Нагадаємо, вже відомі стартові склади на перенесений матч 12 туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Челсі" та "Манчестер Сіті". Олександр Зінченко вийшов основою на гру проти своєї колишньої команди.

Нагадаємо, форвард із Нігерії може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.