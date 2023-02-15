Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Cпорт arrow Мудрик в основі на гру 1/8 Ліги чемпіонів: склади команд на матч "Борусія Дортмунд" проти "Челсі" arrow

Мудрик в основі на гру 1/8 Ліги чемпіонів: склади команд на матч "Борусія Дортмунд" проти "Челсі"

15 лютого 2023 21:18
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Відомі склади команд на матч 1/8 ЛЧ Боруссія — Челсі
Михайло Мудрик розпочав матч 1/8 Ліги чемпіонів проти дортмундців в основному складі
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У рамках першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Боруссія" приймає у Дортмунді лондонський "Челсі". Вже відомі стартові склади обох команд.

Українець Михайло Мудрик знову вийшов у основі "синіх", повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

22-річний півзахисник збірної України вже втретє поспіль розпочинає гру в основному складі "Челсі". Для вихованця донецького "Шахтаря" це дебют у складі "синіх" у Лізі чемпіонів.

Українцю доведеться протистояти на фланзі Каріму Адеймі та Джуду Беллінгему. Це непросте завдання, але й сам Мудрик не стане легким суперником для молодих футболістів дортмундського клубу.

"Боруссія" (Дортмунд) — "Челсі"

"Боруссія": Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро — Емре Джан — Адеймі, Беллінгем (капітан), Озкан, Брандт — Алле.

Тренер: Едін Терзіч.

"Челсі": Кепа — Джеймс, Кулібалі, Тьягу Сілва (капітан), Чілвелл — Лофтус-Чік, Енцо Фернандес — Фелікс — Зієш, Мудрик — Хавертц.

Тренер: Грем Поттер.

Нагадаємо, вже відомі стартові склади на перенесений матч 12 туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Челсі" та "Манчестер Сіті". Олександр Зінченко вийшов основою на гру проти своєї колишньої команди.

Нагадаємо, форвард із Нігерії може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

22:39 Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів оточення Януковича

22:18 Путіну не вдасться втягнути США у війну, — Остін

22:04 У Покровську завершили рятувальну операцію на місці знищеного росіянами будинку: скільки загиблих

22:03 Яремчук залишився в запасі: склади на матч 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"

Новина з фото

22:02 Потужний землетрус зафіксували на Філіппінах та Гаваях

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

21:47 Ворог намагається знищити це місце: Комаров показав кадри з засекреченого "Центру прийняття рішень"

21:25 Україна отримає від союзників менше танків, ніж обіцяли, — Bloomberg

Ексклюзив

21:20 Емоції міста: лютневий Київ очима фотографа Новини.LIVE

Новина з фото

21:15 Як змінилося життя головних героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" після шаленого успіху

21:13 Податкова амністія: скільки грошей задекларували українці та чи каратимуть інших

Новина з відео

21:47 Ворог намагається знищити це місце: Комаров показав кадри з засекреченого "Центру прийняття рішень"

Новина з відео

19:20 Одеські комунальники здали 55 літрів крові: як стати донором

Новина з відео

19:10 Помер зірка серіалів "Поліція Нью-Йорка" та "Відчайдушні домогосподарки": йому було лише 27

Новина з відео

18:33 Окупанти обговорюють гостре бажання звільнення з лав ЗС рф: перехоплення ГУР

Новина з відео

17:16 "Але трохи я в за**бі": Дантес написав пісню про труднощі виховування дітей

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:00 Гороскоп на 16 лютого: Близнюкам — уникати незапланованих витрат, Левам — продуктивний день

Новина з відео

16:40 До Києва прибув з візитом прем'єр-міністр Швеції

Новина з відео

15:21 У ЗСУ пояснили, що за повітряні кулі запускає росія над Київщиною і з якою метою

Новина з відео

13:36 Обстріл багатоповерхівки у Покровську: відомо про 12 поранених

Новина з відео

13:35 Камалія в Пакистані презентувала свою першу пісню рідною мовою чоловіка та кліп на неї

Ексклюзив

19:00 Першого спалили: на що здатен російський "Термінатор"

18:39 Як сирійський уряд перешкоджає рятувальним операціям і шукає вигоду у трагедії

Ексклюзив

17:30 Що буде з цінами на продукти харчування в 2023 році

Ексклюзив

16:16 В Херсоні залишаються 60 тисяч людей, місто обстрілюють щогодини: ситуація за добу

Ексклюзив

09:00 Відправили на смерть: навіщо росіянам Вугледар

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

08:00 Розслідування щодо збиття рейсу МН17: росію та путіна необхідно притягнути до відповідальності

19:00 Бідність стукає у двері, а діти вмирають за амбіції влади: на що жаліються в росії

Новина з фото

18:31 "Прильоти" є, хати наші горять", — як живе місто Куп'янськ під щоденними обстрілами

Ексклюзив

18:00 "Ворог тисне з усіх боків": що відбувається у найгарячішій точці війни на Донбасі

Ексклюзив

09:00 Кредит від МВФ під час війни: не отримати неможливо

Актуальне по темі

None 15 Лютий 22:39

Швейцарія розпочала процедуру конфіскації активів оточення Януковича

None 15 Лютий 22:18

Путіну не вдасться втягнути США у війну, — Остін

None 15 Лютий 22:04

У Покровську завершили рятувальну операцію на місці знищеного росіянами будинку: скільки загиблих

None 15 Лютий 22:02

Яремчук залишився в запасі: склади на матч 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB