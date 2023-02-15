Відомі склади команд на матч 1/8 ЛЧ Боруссія — Челсі

Мудрик в основі на гру 1/8 Ліги чемпіонів: склади команд на матч "Борусія Дортмунд" проти "Челсі"
У рамках першого поєдинку 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів "Боруссія" приймає у Дортмунді лондонський "Челсі". Вже відомі стартові склади обох команд.
Українець Михайло Мудрик знову вийшов у основі "синіх", повідомляє портал Новини.LIVE.
-
Путіну не вдасться втягнути США у війну, — Остін
-
У Покровську завершили рятувальну операцію на місці знищеного росіянами будинку: скільки загиблих
-
Яремчук залишився в запасі: склади на матч 1/8 ЛЧ "Брюгге" — "Бенфіка"
-
Потужний землетрус зафіксували на Філіппінах та Гаваях
-
Ворог намагається знищити це місце: Комаров показав кадри з засекреченого "Центру прийняття рішень"
-
Україна отримає від союзників менше танків, ніж обіцяли, — Bloomberg
-
Емоції міста: лютневий Київ очима фотографа Новини.LIVE
-
Як змінилося життя головних героїнь серіалу "Відчайдушні домогосподарки" після шаленого успіху
-
Податкова амністія: скільки грошей задекларували українці та чи каратимуть інших
-
За голову нового лідера "Аль-Каїди" призначили винагороду в $10 мільйонів
22-річний півзахисник збірної України вже втретє поспіль розпочинає гру в основному складі "Челсі". Для вихованця донецького "Шахтаря" це дебют у складі "синіх" у Лізі чемпіонів.
Right Place, Right Time. pic.twitter.com/PsA3szDMvE— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023
Українцю доведеться протистояти на фланзі Каріму Адеймі та Джуду Беллінгему. Це непросте завдання, але й сам Мудрик не стане легким суперником для молодих футболістів дортмундського клубу.
"Боруссія" (Дортмунд) — "Челсі"
"Боруссія": Кобель — Вольф, Зюле, Шлоттербек, Геррейро — Емре Джан — Адеймі, Беллінгем (капітан), Озкан, Брандт — Алле.
Тренер: Едін Терзіч.
"Челсі": Кепа — Джеймс, Кулібалі, Тьягу Сілва (капітан), Чілвелл — Лофтус-Чік, Енцо Фернандес — Фелікс — Зієш, Мудрик — Хавертц.
Тренер: Грем Поттер.
Нагадаємо, вже відомі стартові склади на перенесений матч 12 туру англійської Прем'єр-ліги між лондонським "Челсі" та "Манчестер Сіті". Олександр Зінченко вийшов основою на гру проти своєї колишньої команди.
Нагадаємо, форвард із Нігерії може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.