Боруссия обыграла Челси в Дортмунде в рамках Лиги чемпионов

"Боруссия" минимально обыграла в Дортмунде "Челси" в рамках 1/8 Лиги чемпионов
"Боруссия" принял в Дортмунде лондонский "Челси" в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Эта была равная игра двух интересных команд.
Гости упустили несколько хороших моментов, а исход встречи решили индивидуальные качества Карима Адейеми, сообщает портал Новини.LIVE.
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"Боруссия" в 2023 году набрала крейсерскую скорость. Команда Эдина Терзича обыгрывает в Бундеслиге одного соперника за другим. Но Лига чемпионов — более серьезное испытание. "Челси" доставил немцам неприятности даже несмотря на то, что в трех матчах перед этой встречей набрал всего три очка.
"Боруссия" (Дортмунд) — "Челси" — 1:0 (0:0)
Гол: Адейеми, 63.
"Боруссия": Кобель — Вольф (Риерсон, 73), Зюле, Шлоттербек, Геррейро — Эмре Джан — Адейми (Байно-Гиттенс, 78), Беллингем (капитан), Озкан, Брандт — Алле (Модест, 68).
Тренер: Эдин Терзич.
"Челси": Кепа — Джеймс, Кулибали, Тьягу Силва (капитан), Чилуэлл (Маунт, 71) — Лофтус-Чик, Энцо Фернандес — Феликс — Зиеш, Мудрик (Кукурелья, 71) — Хавертц.
Тренер: Грэм Поттер.
Большую часть поединка команды провели на высоких скоростях. Одна атака сменяла другую, мяч практически не задерживался в центре поля. Вратаря "Челси" и "Боруссии" пришлось не раз спасать одноклубников от пропущенных голов.
Михаилу Мудрику удался дебют поединка, однажды хавбек даже сумел вырваться на ударную позицию, но его "выстрел" был заблокирован. Лучший шанс в первом тайме упустил активный Феликс, пробивший в перекладину ворот соперника.
Гол был забит на 63-й минуте. Хозяева поля "отбились" после углового у ворот Кобеля, Геррейро точной передачей бросил в прорыв Адейеми. Карим от центра поля набрал скорость, убежал от Фернандеса и не оставил шансов голкиперу, 1:0.
AS FAST AS HE CAN ⚡️ pic.twitter.com/Zqh6GpfQyT— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023
"Челси" мог отыграться на 78-й минуте. Кобель встал на пути мяча после мощного удара в исполнении Кулибали. Это замедлило сферу, но она продолжила катиться в ворота. Эмре Джан выбил мяч почти с линии. Дортмунд выиграл первый поединок у "Челси", но у лондонцев будет шанс отомстить обидчику на "Стэмфорд Бридж". Безвыигрышная серия команды Поттера продолжается.
Напомним, "Манчестер Сити" обыграл "Арсенал" в перенесенном матче 12 тура английской Премьер-лиги. Подопечные Хосепа Гвардиолы стали первой командой, которая семь раз подряд одолела "канониров" на выезде.