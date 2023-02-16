Лео Мессі не хоче грати в ПСЖ — агент футболіста поїхав домовлятися до Барселони

Лео Мессі готовий відмовитися від продовження контракту з "ПСЖ": його агент прилетів до Барселони
Форвард французького "ПСЖ" Ліонель Мессі сумнівається у рішенні продовжити контракт із клубом ще на два роки. Він може змінити команду вже за кілька місяців.
Варіант із поверненням до "Барселони" знову став для аргентинця пріоритетним, повідомляє L'Équipe.
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Контракт 35-річного Ліонеля Мессі з французьким "ПСЖ" спливає влітку 2023 року. Клуб готовий запропонувати аргентинському футболісту продовжити угоду ще на два сезони зі збільшенням зарплати. Ще недавно стверджувалося, що Мессі погодиться на цю умову. Проте останнім часом ситуація змінилася.
Найближчими днями відбудеться ще одна зустріч представників Ліонеля Мессі та "ПСЖ". Але сам аргентинець почав сумніватися у доцільності продовження кар'єри у Парижі.
Чого прагне Мессі?
У керівництва "ПСЖ" виникло відчуття, що Мессі просто тягне час. З початку січня сторони не обговорювали продовження контракту. Переговори не зривалися, але оточення аргентинця вивчало інші варіанти продовження кар'єри Лео.
При цьому представник Ліонеля Мессі вже вилетів до "Барселони". З чуток він провів переговори про повернення аргентинця на "Камп Ноу" з президентом та спортивним директором клубу.
Однак, якщо це повернення і відбудеться, воно буде недовгим. Мессі планує завершити свій європейський етап кар'єри. Він розглядає можливість пограти у складі "Барселони" від шести до дванадцяти місяців. Після цього футболіст переїде до MLS, де у його послугах зацікавлений клуб "Інтер Маямі".
У сезоні 2022/2023 Ліонель Мессі провів за "ПСЖ" 26 поєдинків у всіх турнірах. Аргентинець забив 15 голів та зробив 14 результативних передач.
Нагадаємо, головний тренер лондонського "Челсі" Грем Поттер прокоментував поразку своєї команди у першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.