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Ліонель Мессі почав дратувати футболістів "ПСЖ": стала відома причина

17 лютого 2023 20:23
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Ліонель Мессі почав дратувати футболістів ПСЖ
Аргентинець працює у французькому клубі на особливих умовах
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

У французькому "ПСЖ" продовжує наростати напруженість. Футболісти команди незадоволені тим, що Ліонель Мессі отримав від тренерського штабу статус недоторканого гравця.

Парижани вважають, що нинішній наставник не підходить для вирішення серйозних завдань, повідомляє L'Équipe.

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35-річний Ліонель Мессі перейшов до "ПСЖ" влітку 2021 року у статусі вільного агента. Французький гранд давно хотів підписати аргентинця, тому йому запропонували унікальні умови. Мессі не критикують, йому постійно йдуть на поступки, як у ситуації із повторною відпусткою на початку 2024 року.

Напруженість у роздягальні "ПСЖ"

Це дратує багатьох партнерів аргентинця за командою. Вони вважають, що Мессі потрапляє до основного складу, коли хоче грати незалежно від того, в якій фізичній формі він перебуває.

Гравці звинувачують у цьому нинішнього головного тренера "ПСЖ" Крістофа Галтьє. Деякі зірки паризького клубу вважають, що наставник не має авторитету для роботи в такому клубі. Окрім цього, футболісти здивовані відсутністю належної інтенсивності на тренуваннях. Невдоволення гравців посилилося на тлі того, що парижани програли вже три матчі поспіль.

Ліонель Мессі

Контракт Ліонеля Мессі з "ПСЖ" спливає влітку 2024 року. Він схиляється до рішення покинути клуб, а представники аргентинця вже ведуть переговори із "Барселоною". У сезоні 2022/2023 аргентинець зіграв за "ПСЖ" 27 матчів у всіх турнірах, забив 15 голів та зробив 14 результативних передач.

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