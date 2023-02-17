Гави, Педри и Дембеле пропустят ответный матч против Манчестер Юнайтед

Желтая карточка помешает молодому футболисту сыграть на "Олд Траффорд"

Полузащитник "Барселоны" Гави получил желтую карточку в первом поединке 1/16 плей-офф Лиги Европы против английского "Манчестер Юнайтед".

Молодой футболист пропустит ответный еврокубковый поединок, сообщают Новини.LIVE.

"Барселона" приняла на "Камп Ноу" "Манчестер Юнайтед" в рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы. Игра прошла "на встречных курсах", обе команды создали много моментов. Достаточно долго голкиперы справлялись с угрозой своим воротам, но затем соперники начали обмениваться голами.

Встреча завершилась ничьей со счетом 2:2. Через неделю, 23 февраля, состоится ответный поединок. "Барселона" проведет его далеко не в оптимальном составе. Сразу несколько футболистов не смогут помочь каталонской команде.

Кадровые потери "Барселоны"

Полузащитник Гави получил предупреждение во втором тайме на 73-й минуте матча. Молодой футболист придержал за футболку Фреда из "Манчестер Юнайтед". Гави был под угрозой дисквалификации, так что через неделю он не сможет выйти на поле.

Но это не единственная потеря "Барселоны" перед ответным матчем с "Манчестер Юнайтед". Педри тоже может пропустить поединок из-за травмы. Он повредил бедро и был вынужден досрочно закончить встречу с "красными дьяволами".

Также в лазарете каталонской команды остаются Усман Дембеле и Серхио Бускетс. Но капитан "Барселоны" может успеть восстановиться к игре с "Манчестер Юнайтед".

Напомним, известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.

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