Почеттино сменит Конте во главе Тоттенхэма

Руководство лондонцев готово вернуть в клуб аргентинского наставника

Маурисио Почеттино может вернуться в "Тоттенхэм" в то время как Антонио Конте готов покинуть северный Лондон.

Аргентинский специалист не против возглавить "шпор" летом 2023 года, сообщил журналист Алан Бразилиа для talkSport.

Поражение "Тоттенхэма" от "Милана" со счетом 0:1 в недавнем матче 1/8 Лиги чемпионов переполнила чашу терпения руководства лондонского клуба. Надежды на выход в четвертьфинал турнира почти не осталось, как и шансов у Антонио Конте сохранить свою работу.

За несколько дней до этого в английской Премьер-лиге "Тоттенхэм" с крупным счетом 2:4 проиграл "Лестеру", который ведет борьбу за выживание. Единственное, что может "спасти" Антонио Конте, это выигрыш Лиги чемпионов. Но шансов на такое чудо у команды почти нет.

Достижения Почеттино

Главным кандидатом на пост главного тренера "Тоттенхэма" является 50-летний аргентинский специалист Маурисио Почеттино. Глава правления лондонцев Даниэл Леви считает его идеальным кандидатом на эту вакансию.

Почеттино работал в "Тоттенхэме" с 2014 по 2019 годы. ПОд его руководством "шпоры" занимали второе место в АПЛ и дважды становились третьими. Помимо этого, аргентинец выводил команду в финал Лиги чемпионов.

С лета 2022 года Маурисио Почеттино остается без работы после увольнения из французского "ПСЖ". Он заявлял, что открыт для новых предложений.

Напомним, уже известны результаты всех матчей 1/16 Лиги Европы. На этой стадии турнира в борьбу за трофей вступили гранды европейского футбола.

Также известны результаты первых поединков 1/16 Лиги Конференций. Украинский "Днепр-1" с минимальным счетом уступил сопернику на Кипре.