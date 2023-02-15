Антонио Конте назвал причину поражения Тоттенхэма от Милана в 1/8 ЛЧ

"Не имеем права проиграть следующий матч": Конте оценил игру "Тоттенхэма" с "Миланом" в ЛЧ
Главный тренер английского "Тоттенхэма" Антонио Конте недоволен игрой своей команды в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Лондонцы проиграли "Милану" на выезде со счетом 0:1.
Наставник английской команды пообещал настроить своих подопечных на ответный поединок в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Единственный гол в матче "Милан" — "Тоттенхэм" уже в дебюте поединка забил Браим Диас. Хозяева поля сыграли осторожно и не позволили сопернику реализовать ни один из созданных моментов.
We keep pushing for that leveller!#UCL pic.twitter.com/svvI2f0oeZ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2023
Второе подряд поражение лондонцев
Антонио Конте считает, что его команда могла бы сыграть более разнообразно в атаке. Наставник признал, что итальянцы заслуженно победили, но пообещал дать сопернику бой в ответном поединке.
"Иногда на поле многое решает опыт. Например, "Милан" является действующим чемпионом, а мы — нет. Мои ребята могли бы сыграть получше в эпизоде с пропущенным голом. Поражения складываются из большого количества мелких ошибок.
К сожалению, мы не сумели облегчить себе задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но сохранили шансы на это. В марте нас ждет еще один сложный матч, но "Тоттенхэм" сделает максимум для победы", — рассказал Антонио Конте.
Напомним, нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.
В ближайшее время футболисты сборной Украины узнают имя нового главного тренера. В УАФ определили главных кандидатов на вакантную должность.