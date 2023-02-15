Антонио Конте назвал причину поражения Тоттенхэма от Милана в 1/8 ЛЧ

Лондонская команда потерпела второе поражение подряд и поставила под сомнение возможность выхода в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер английского "Тоттенхэма" Антонио Конте недоволен игрой своей команды в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Лондонцы проиграли "Милану" на выезде со счетом 0:1.

Наставник английской команды пообещал настроить своих подопечных на ответный поединок в интервью La Gazzetta dello Sport.

Единственный гол в матче "Милан" — "Тоттенхэм" уже в дебюте поединка забил Браим Диас. Хозяева поля сыграли осторожно и не позволили сопернику реализовать ни один из созданных моментов.

Второе подряд поражение лондонцев

Антонио Конте считает, что его команда могла бы сыграть более разнообразно в атаке. Наставник признал, что итальянцы заслуженно победили, но пообещал дать сопернику бой в ответном поединке.

"Иногда на поле многое решает опыт. Например, "Милан" является действующим чемпионом, а мы — нет. Мои ребята могли бы сыграть получше в эпизоде с пропущенным голом. Поражения складываются из большого количества мелких ошибок.

К сожалению, мы не сумели облегчить себе задачу по выходу в четвертьфинал Лиги чемпионов. Но сохранили шансы на это. В марте нас ждет еще один сложный матч, но "Тоттенхэм" сделает максимум для победы", — рассказал Антонио Конте.

Напомним, нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.

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