Матч Милана и Тоттенхэма — Стефано Пиоли предостерег от преждевременной эйфории

Стефано Пиоли считает победный поединок одним из лучших в своей карьере

Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли оценил игру своей команды в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом". "Россонери" победили со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Браим Диас на седьмой минуте.

"Милан" выиграл уже второй матч подряд, напомним Стефано Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.

Тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли признался в том, что опасался еврокубкового поединка. Не так давно "россонери" оборвали безвыигрышную серию, которая тянулась полтора месяца.

Новая победная серия

В минувшие выходные "Милан" победил "Торино" в Серии А, через несколько дней после этого обыграл "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов. Оба матча завершились с одинаковым счетом 1:0.

"У нас действительно были определенные опасения перед этой игрой. Но когда коллектив остается сплоченным, победы рано или поздно возвращаются. Такие результаты придают футболистам уверенность", — объяснил Стефано Пиоли.

Лучший матч Пиоли

Наставник "Милана" назвал поединок против "Тоттенхэма" лучшим матчем команды под своим руководством в Лиге чемпионов. Специалист считает, что "россонери" по силам выйти в четвертьфинал турнира.

"Матч получился сложным, это сильный соперник. Но мы хорошо сыграли. "Милан" действовал осторожно и успешно реализовали то, что приготовил на эту встречу. Мы показали хорошую командную игру. Жаль, что мы не забили второй гол.

"Тоттенхэм" силен, и это был только первый матч из двух. Второй будет еще более важным", — отметил Стефано Пиоли.

Напомним, нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.

В ближайшее время футболисты сборной Украины узнают имя нового главного тренера. В УАФ определили главных кандидатов на вакантную должность.