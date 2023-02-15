Матч Милана и Тоттенхэма — Стефано Пиоли предостерег от преждевременной эйфории

"Милан" реализовал план на игру": Пиоли прокомментировал победу над "Тоттенхэмом" в 1/8 ЛЧ
Главный тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли оценил игру своей команды в первом матче 1/8 Лиги чемпионов с английским "Тоттенхэмом". "Россонери" победили со счетом 1:0, единственный гол в матче забил Браим Диас на седьмой минуте.
"Милан" выиграл уже второй матч подряд, напомним Стефано Пиоли в интервью La Gazzetta dello Sport.
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Тренер итальянского "Милана" Стефано Пиоли признался в том, что опасался еврокубкового поединка. Не так давно "россонери" оборвали безвыигрышную серию, которая тянулась полтора месяца.
📰 Read all about a Valentine's night to remember ➡️ https://t.co/3JoynsIaWG 💌— AC Milan (@acmilan) February 14, 2023
📰 Un San Valentino da ricordare e... rileggere ➡️ https://t.co/KAbDH7mrdX 💌#ACMTOT #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/1vx8RPc2Si
Новая победная серия
В минувшие выходные "Милан" победил "Торино" в Серии А, через несколько дней после этого обыграл "Тоттенхэм" в Лиге чемпионов. Оба матча завершились с одинаковым счетом 1:0.
"У нас действительно были определенные опасения перед этой игрой. Но когда коллектив остается сплоченным, победы рано или поздно возвращаются. Такие результаты придают футболистам уверенность", — объяснил Стефано Пиоли.
Team spirit ❤️🖤 #ACMTOT #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/trfqndjt4D— AC Milan (@acmilan) February 14, 2023
Лучший матч Пиоли
Наставник "Милана" назвал поединок против "Тоттенхэма" лучшим матчем команды под своим руководством в Лиге чемпионов. Специалист считает, что "россонери" по силам выйти в четвертьфинал турнира.
"Матч получился сложным, это сильный соперник. Но мы хорошо сыграли. "Милан" действовал осторожно и успешно реализовали то, что приготовил на эту встречу. Мы показали хорошую командную игру. Жаль, что мы не забили второй гол.
"Тоттенхэм" силен, и это был только первый матч из двух. Второй будет еще более важным", — отметил Стефано Пиоли.
Напомним, нигерийский форвард может стать футболистом киевского "Динамо". В данный момент ведутся переговоры о переезде результативного футболиста в украинский клуб.
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