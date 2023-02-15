Матч Мілана і Тоттенгема — Стефано Піолі застеріг від передчасної ейфорії

"Мілан" реалізував план на гру": Піолі прокоментував перемогу над "Тоттенгемом" у 1/8 ЛЧ
Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі оцінив гру своєї команди у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів з англійським "Тоттенгемом". "Россонері" перемогли з рахунком 1:0, єдиний гол у матчі забив Браїм Діас на сьомій хвилині.
"Мілан" виграв уже другий матч поспіль, нагадаємо Стефано Піолі в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.
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Тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі зізнався у тому, що побоювався єврокубкового поєдинку. Нещодавно "россонері" обірвали безвиграшну серію, яка тривала півтора місяця.
📰 Read all about a Valentine's night to remember ➡️ https://t.co/3JoynsIaWG 💌— AC Milan (@acmilan) February 14, 2023
📰 Un San Valentino da ricordare e... rileggere ➡️ https://t.co/KAbDH7mrdX 💌 #ACMTOT #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/1vx8RPc2Si
Нова переможна серія
Минулими вихідними "Мілан" переміг "Торіно" в Серії А, через кілька днів після цього обіграв "Тоттенгем" у Лізі чемпіонів. Обидва матчі завершились з однаковим рахунком 1:0.
"У нас дійсно були певні побоювання перед цією грою. Але коли колектив залишається згуртованим, перемоги рано чи пізно повертаються. Такі результати надають футболістам впевненості", — пояснив Стефано Піолі.
Team spirit ❤️🖤 #ACMTOT #UCL #SempreMilan pic.twitter.com/trfqndjt4D— AC Milan (@acmilan) February 14, 2023
Найкращий матч Піолі
Наставник "Мілана" назвав поєдинок проти "Тоттенгема" найкращим матчем команди під своїм керівництвом у Лізі чемпіонів. Фахівець вважає, що "россонері" під силу вийти до чвертьфіналу турніру.
"Матч вийшов складним, це сильний суперник. Але ми добре зіграли. "Мілан" діяв обережно та успішно реалізували те, що приготував на цю зустріч. Ми показали хорошу командну гру. Шкода, що ми не забили другий гол.
"Тоттенхем" сильний, і це був лише перший матч із двох. Другий буде ще важливішим", — зазначив Стефано Піолі.
Нагадаємо, нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.
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