Матч Мілана і Тоттенгема — Стефано Піолі застеріг від передчасної ейфорії

Стефано Піолі вважає переможний поєдинок одним із найкращих у своїй кар'єрі

Головний тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі оцінив гру своєї команди у першому матчі 1/8 Ліги чемпіонів з англійським "Тоттенгемом". "Россонері" перемогли з рахунком 1:0, єдиний гол у матчі забив Браїм Діас на сьомій хвилині.

"Мілан" виграв уже другий матч поспіль, нагадаємо Стефано Піолі в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Тренер італійського "Мілана" Стефано Піолі зізнався у тому, що побоювався єврокубкового поєдинку. Нещодавно "россонері" обірвали безвиграшну серію, яка тривала півтора місяця.

Нова переможна серія

Минулими вихідними "Мілан" переміг "Торіно" в Серії А, через кілька днів після цього обіграв "Тоттенгем" у Лізі чемпіонів. Обидва матчі завершились з однаковим рахунком 1:0.

"У нас дійсно були певні побоювання перед цією грою. Але коли колектив залишається згуртованим, перемоги рано чи пізно повертаються. Такі результати надають футболістам впевненості", — пояснив Стефано Піолі.

Найкращий матч Піолі

Наставник "Мілана" назвав поєдинок проти "Тоттенгема" найкращим матчем команди під своїм керівництвом у Лізі чемпіонів. Фахівець вважає, що "россонері" під силу вийти до чвертьфіналу турніру.

"Матч вийшов складним, це сильний суперник. Але ми добре зіграли. "Мілан" діяв обережно та успішно реалізували те, що приготував на цю зустріч. Ми показали хорошу командну гру. Шкода, що ми не забили другий гол.

"Тоттенхем" сильний, і це був лише перший матч із двох. Другий буде ще важливішим", — зазначив Стефано Піолі.

Нагадаємо, нігерійський форвард може стати футболістом київського "Динамо". Наразі ведуться переговори про переїзд результативного футболіста до українського клубу.

Найближчим часом футболісти збірної України дізнаються про ім'я нового головного тренера. В УАФ визначили головних кандидатів на вакантну посаду.