Антоніо Конте назвав причину поразки Тоттенгема від Мілана в 1/8 ЛЧ

"Не маємо права програти наступний матч": Конте оцінив гру "Тоттенгема" з "Міланом" у ЛЧ
Головний тренер англійського "Тоттенгема" Антоніо Конте незадоволений грою своєї команди у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Лондонці програли "Мілану" на виїзді з рахунком 0:1.
Наставник англійської команди пообіцяв налаштувати своїх підопічних на поєдинок у відповідь в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.
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Єдиний гол у матчі "Мілан" — "Тоттенгем" вже в дебюті поєдинку забив Браїм Діас. Господарі поля зіграли обережно та не дозволили супернику реалізувати жоден зі створених моментів.
We keep pushing for that leveller! #UCL pic.twitter.com/svvI2f0oeZ— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 14, 2023
Друга поспіль поразка лондонців
Антоніо Конте вважає, що його команда могла б зіграти різноманітніше в атаці. Наставник визнав, що італійці заслужено перемогли, але пообіцяв дати супернику бій у поєдинку у відповідь.
"Іноді на полі багато що вирішує досвід. Наприклад, "Мілан" є чинним чемпіоном, а ми — ні. Мої хлопці могли б зіграти краще в епізоді з пропущеним голом. Поразки складаються з великої кількості дрібних помилок.
На жаль, ми не зуміли полегшити собі завдання з виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Але зберегли шанси цього. У березні на нас чекає ще один складний матч, але "Тоттенгем" зробить максимум для перемоги", — розповів Антоніо Конте.
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