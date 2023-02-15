Антоніо Конте назвав причину поразки Тоттенгема від Мілана в 1/8 ЛЧ

Лондонська команда зазнала другої поразки поспіль і поставила під сумнів можливість виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.

Головний тренер англійського "Тоттенгема" Антоніо Конте незадоволений грою своєї команди у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Лондонці програли "Мілану" на виїзді з рахунком 0:1.

Наставник англійської команди пообіцяв налаштувати своїх підопічних на поєдинок у відповідь в інтерв'ю La Gazzetta dello Sport.

Єдиний гол у матчі "Мілан" — "Тоттенгем" вже в дебюті поєдинку забив Браїм Діас. Господарі поля зіграли обережно та не дозволили супернику реалізувати жоден зі створених моментів.

Друга поспіль поразка лондонців

Антоніо Конте вважає, що його команда могла б зіграти різноманітніше в атаці. Наставник визнав, що італійці заслужено перемогли, але пообіцяв дати супернику бій у поєдинку у відповідь.

"Іноді на полі багато що вирішує досвід. Наприклад, "Мілан" є чинним чемпіоном, а ми — ні. Мої хлопці могли б зіграти краще в епізоді з пропущеним голом. Поразки складаються з великої кількості дрібних помилок.

На жаль, ми не зуміли полегшити собі завдання з виходу до чвертьфіналу Ліги чемпіонів. Але зберегли шанси цього. У березні на нас чекає ще один складний матч, але "Тоттенгем" зробить максимум для перемоги", — розповів Антоніо Конте.

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