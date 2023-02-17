Поражение Днепра-1 и другие результаты 1/16 Лиги Конференций

Большинство побед были одержаны с разницей в один гол

Украинский "Днепр-1" не сумел порадовать болельщиков победой в первом матче 1/16 Лиги Конференций. Команда Александра Кучера минимально уступила в Ларнаке.

Представляем результаты всех восьми первых поединков 1/16 плей-офф Лиги Конференций на портале Новини.LIVE.

"Днепр-1" не сумел сыграть даже в ничью на Кипре, уступив местной команде АЕК со счетом 0:1. Команда Александра Кучера уже готовится к ответному поединку, который состоится уже через неделю, 23 февраля. Этот счет "1:0" оказался самым популярным на данной стадии еврокубкового турнира.

Все результаты первых матчей 1/16 Лиги Конференций

"Брага" (Португалия) — "Фиорентина" (Италия) — 0:4

Голы: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90

The nominees are in! 🤩 Who gets your vote? 🗳️



⭐️ Luka Jović

⭐️ Trézéguet

⭐️ Marko Janković

⭐️ Angel Garcia#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL — UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023

"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Лех" (Польша) — 0:0

"Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгия) — 1:0

Гол: Леандру Андраде, 78

"Трабзонспор" (Турция) — "Базель" (Швейцария) — 1:0

Гол: Стрюгер, 65

АЭК (Ларнака, Кипр) — "Днепр-1" (Украина) — 0:1

Гол: Гарсия, 85

"Лацио" (Италия) — "Клуж" (Румыния) — 1:0

Гол: Иммобиле, 45+4

"Лудогорец" (Болгария) — "Андерлехт" (Бельгия) — 1:0

Гол: Игор Тьяго, 9

"Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербия) — 0:1

Гол: Гомес, 45

Напомним, донецкий "Шахтер" выиграл свой первый матч 1/16 Лиги Европы у "Ренна". Уже известны результаты всех поединков этой стадии турнира.