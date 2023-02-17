Поражение Днепра-1 и другие результаты 1/16 Лиги Конференций

Поражение "Днепра-1" и другие результаты первых матчей 1/16 Лиги Конференций
Украинский "Днепр-1" не сумел порадовать болельщиков победой в первом матче 1/16 Лиги Конференций. Команда Александра Кучера минимально уступила в Ларнаке.
Представляем результаты всех восьми первых поединков 1/16 плей-офф Лиги Конференций на портале Новини.LIVE.
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"Днепр-1" не сумел сыграть даже в ничью на Кипре, уступив местной команде АЕК со счетом 0:1. Команда Александра Кучера уже готовится к ответному поединку, который состоится уже через неделю, 23 февраля. Этот счет "1:0" оказался самым популярным на данной стадии еврокубкового турнира.
Все результаты первых матчей 1/16 Лиги Конференций
"Брага" (Португалия) — "Фиорентина" (Италия) — 0:4
Голы: Йович, 45+1, 60, Артур, 79, 90
The nominees are in! 🤩 Who gets your vote? 🗳️— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023
⭐️ Luka Jović
⭐️ Trézéguet
⭐️ Marko Janković
⭐️ Angel Garcia#Laufenn | #UECLPOTW | #UECL
"Буде-Глимт" (Норвегия) — "Лех" (Польша) — 0:0
"Карабах" (Азербайджан) — "Гент" (Бельгия) — 1:0
Гол: Леандру Андраде, 78
"Трабзонспор" (Турция) — "Базель" (Швейцария) — 1:0
Гол: Стрюгер, 65
АЭК (Ларнака, Кипр) — "Днепр-1" (Украина) — 0:1
Гол: Гарсия, 85
"Лацио" (Италия) — "Клуж" (Румыния) — 1:0
Гол: Иммобиле, 45+4
Four top saves to choose between 🧤 Which is your favourite? 🤔#UECL | #UECLsaves | @UKEnterprise pic.twitter.com/1okZJ4xvxE— UEFA Europa Conference League (@europacnfleague) February 16, 2023
"Лудогорец" (Болгария) — "Андерлехт" (Бельгия) — 1:0
Гол: Игор Тьяго, 9
"Шериф" (Молдова) — "Партизан" (Сербия) — 0:1
Гол: Гомес, 45
Напомним, донецкий "Шахтер" выиграл свой первый матч 1/16 Лиги Европы у "Ренна". Уже известны результаты всех поединков этой стадии турнира.