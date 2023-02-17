Победа "Шахтера" и другие результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы

Некоторые команды порадовали обилием голов, а другие подарили интригу

Состоялись первые поединки 1/16 плей-офф Лиги Европы. Некоторые из них вызвали восторг у болельщиков, а кое-кто из участников практически утратил шансы на выход в следующий раунд турнира.

Отдельно надо упомянуть донецкий "Шахтер", который одержал домашнюю победу, сообщает портал Новини.LIVE.

Вечером в четверг, 16 февраля, были сыграны первые поединки 1/16 плей-офф Лиги Европы. Некоторые результаты оказались закономерными, а другие удивили.

Результаты матчей 1/16 Лиги Европы

"Аякс" (Нидерланды) — "Унион Берлин" (Германия) — 0:0

"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Испания) — 2:2

Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 — Рашфорд, 52, Кунде, 59 (автогол)

"Зальцбург" (Австрия) — "Рома" (Италия) — 1:0

Гол: Капальдо, 88

"Шахтер" (Украина) — "Ренн" (Франция) — 2:1

Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пенальти) — Токо Экамби, 59

"Байер" (Германия) — "Монако" (Франция) — 2:3

Голы: Диаби, 48, Вирц, 59 — Градецки, 9 (автогол), Диатта, 74, Дисаси, 90+2

"Севилья" (Испания) — ПСВ (Нидерланды) — 3:0

Голы: Эн Несири, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55

"Спортинг" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания) — 1:1

Голы: Коатес, 90+4 — Ашур, 77

"Ювентус" (Италия) — "Нант" (Франция) — 1:1

Голы: Влахович, 13 — Бла, 60

Напомним, сборная Украины по биатлону добилась еще одного крупного успеха на международном турнире. Команда сумела завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы.