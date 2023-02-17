Победа "Шахтера" и другие результаты первых матчей 1/16 Лиги Европы
Состоялись первые поединки 1/16 плей-офф Лиги Европы. Некоторые из них вызвали восторг у болельщиков, а кое-кто из участников практически утратил шансы на выход в следующий раунд турнира.
Отдельно надо упомянуть донецкий "Шахтер", который одержал домашнюю победу, сообщает портал Новини.LIVE.
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Вечером в четверг, 16 февраля, были сыграны первые поединки 1/16 плей-офф Лиги Европы. Некоторые результаты оказались закономерными, а другие удивили.
Результаты матчей 1/16 Лиги Европы
"Аякс" (Нидерланды) — "Унион Берлин" (Германия) — 0:0
"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Испания) — 2:2
Голы: Алонсо, 50, Рафинья, 76 — Рашфорд, 52, Кунде, 59 (автогол)
Great first-leg stops 🧤 Your favourite? 👊— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
@UKEnterprise || #UELsaves || #UEL pic.twitter.com/rM6rQYTg4o
"Зальцбург" (Австрия) — "Рома" (Италия) — 1:0
Гол: Капальдо, 88
"Шахтер" (Украина) — "Ренн" (Франция) — 2:1
Голы: Криськив, 11, Бондаренко, 45+1 (пенальти) — Токо Экамби, 59
"Байер" (Германия) — "Монако" (Франция) — 2:3
Голы: Диаби, 48, Вирц, 59 — Градецки, 9 (автогол), Диатта, 74, Дисаси, 90+2
"Севилья" (Испания) — ПСВ (Нидерланды) — 3:0
Голы: Эн Несири, 45+2, Окампос, 50, Гудель, 55
Four top goals to choose from! A, B, C or D? ⚽️🤷@Heineken || #UELGOTW || #UEL— UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 16, 2023
"Спортинг" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания) — 1:1
Голы: Коатес, 90+4 — Ашур, 77
"Ювентус" (Италия) — "Нант" (Франция) — 1:1
Голы: Влахович, 13 — Бла, 60
Напомним, сборная Украины по биатлону добилась еще одного крупного успеха на международном турнире. Команда сумела завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы.