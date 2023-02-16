Сборная Украины по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЮЧЕ-2023
Сборная Украины по биатлону добилась еще одного крупного успеха на международном турнире. Команда сумела завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы.
Это первое подобное достижение в истории украинского спорта, сообщают Новини.LIVE.
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На юниорском ЧЕ-2023, который состоялся в латвийской Мадоне, сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль в смешанной эстафете. Это "бронза" стала уникальным для команды достижение.
Достижение украинских биатлонистов
Сборная Украины была представлена Степаном Кинашем, Виталием Мандзыным, Анастасией Меркушиной и Дарьей Чалык. Именно Меркушина передала эстафету Чалык с преимуществом в 22 секунды. Дарья не смогла удержать лидерство и пришла к финишу только третьей. На четверых украинцы использовали восемь запасных патронов.
Золотая медаль чемпионата Европы досталась сборной Италии, вторыми финишировали спортсмены из Германии.
Биатлон. Чемпионат Европы среди юниоров. Мадона (Латвия). Смешанная эстафета
- Италия (0+9) 1:20:34,0
- Германия (0+11) +10,3
- Украина (0+8) +36,8
- Франция (5+12) +1:39,2
- Австрия (2+12) +1:55,8
- Чехия (1+9) +3:07,3
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