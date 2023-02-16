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Сборная Украины по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете на ЮЧЕ-2023

16 февраля 2023 14:49
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Сборная Украины по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете
Меркушина, Чалык, Кинаш и Мандзын установили историческое достижение
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Сборная Украины по биатлону добилась еще одного крупного успеха на международном турнире. Команда сумела завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы. 

Это первое подобное достижение в истории украинского спорта, сообщают Новини.LIVE

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На юниорском ЧЕ-2023, который состоялся в латвийской Мадоне, сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль в смешанной эстафете. Это "бронза" стала уникальным для команды достижение. 

Сборная Украины по биатлону

Достижение украинских биатлонистов

Сборная Украины была представлена Степаном Кинашем, Виталием Мандзыным, Анастасией Меркушиной и Дарьей Чалык. Именно Меркушина передала эстафету Чалык с преимуществом в 22 секунды. Дарья не смогла удержать лидерство и пришла к финишу только третьей. На четверых украинцы использовали восемь запасных патронов. 

Золотая медаль чемпионата Европы досталась сборной Италии, вторыми финишировали спортсмены из Германии.

Биатлон. Чемпионат Европы среди юниоров. Мадона (Латвия). Смешанная эстафета

  1. Италия (0+9) 1:20:34,0
  2. Германия (0+11) +10,3
  3. Украина (0+8) +36,8
  4. Франция (5+12) +1:39,2
  5. Австрия (2+12) +1:55,8
  6. Чехия (1+9) +3:07,3

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим. 

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