Сборная Украины по биатлону завоевала бронзу в смешанной эстафете

Меркушина, Чалык, Кинаш и Мандзын установили историческое достижение

Сборная Украины по биатлону добилась еще одного крупного успеха на международном турнире. Команда сумела завоевать бронзовую медаль в смешанной эстафете на юниорском чемпионате Европы.

Это первое подобное достижение в истории украинского спорта, сообщают Новини.LIVE.

На юниорском ЧЕ-2023, который состоялся в латвийской Мадоне, сборная Украины по биатлону завоевала первую медаль в смешанной эстафете. Это "бронза" стала уникальным для команды достижение.

Достижение украинских биатлонистов

Сборная Украины была представлена Степаном Кинашем, Виталием Мандзыным, Анастасией Меркушиной и Дарьей Чалык. Именно Меркушина передала эстафету Чалык с преимуществом в 22 секунды. Дарья не смогла удержать лидерство и пришла к финишу только третьей. На четверых украинцы использовали восемь запасных патронов.

Золотая медаль чемпионата Европы досталась сборной Италии, вторыми финишировали спортсмены из Германии.

Биатлон. Чемпионат Европы среди юниоров. Мадона (Латвия). Смешанная эстафета

Италия (0+9) 1:20:34,0 Германия (0+11) +10,3 Украина (0+8) +36,8 Франция (5+12) +1:39,2 Австрия (2+12) +1:55,8 Чехия (1+9) +3:07,3

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