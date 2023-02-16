Збірна України з біатлону виборола бронзу у змішаній естафеті

Меркушина, Чалик, Кінаш та Мандзин встановили історичне досягнення

Збірна України з біатлону здобула ще один великий успіх на міжнародному турнірі. Команда зуміла здобути бронзову медаль у змішаній естафеті на юніорському чемпіонаті Європи.

Це перше подібне досягнення в історії українського спорту, повідомляють Новини.LIVE.

На юніорському ЧЄ-2023, який відбувся у латвійській Мадоні, збірна України з біатлону виборола першу медаль у змішаній естафеті. Ця "бронза" стала унікальним для команди досягненням.

Досягнення українських біатлоністів

Збірна України була представлена Степаном Кінашем, Віталієм Мандзиним, Анастасією Меркушиною та Дар'єю Чалик. Саме Меркушина передала естафету Чалик із перевагою у 22 секунди. Дар'я не змогла утримати лідерство і прийшла до фінішу лише третьою. На чотирьох українці використали вісім запасних патронів.

Золота медаль чемпіонату Європи дісталася збірній Італії, другою фінішували спортсмени з Німеччини.

Біатлон. Чемпіонат Європи з юніорів. Мадонна (Латвія). Змішана естафета

Італія (0+9) 1:20:34,0 Німеччина (0+11) +10,3 Україна (0+8) +36,8 Франція (5+12) +1:39,2 Австрія (2+12) +1:55,8 Чехія (1+9) +3:07,3

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