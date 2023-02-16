Анонс матча 1/16 Лиги Конференций АЕК — Днепр-1

"Днепр-1" уже дважды проиграл АЕКу в сезоне 2022/2023

В первом поединке 1/16 Лиги Конференций АЕК примет в Ларнаке лидера чемпионат Украины "Днепр-1". У команды Александра Кучера появился шанс отомстить сопернику за недавние поражения.

Именно АЕК не пустил команду из Днепра в Лигу Европы прошлой осенью, напоминают Новини.LIVE.

"Днепр-1" может стать абсолютной сенсацией сезона 2022/2023 в Украине в случае, если команда выиграет Премьер-лигу и пройдет несколько раундов в Лиге Конференций. Но команде Александра Кучера достался сложный соперник в еврокубках. Хотя аргументы для победы у украинской команды тоже есть.

Где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Конференций АЕК — "Днепр-1" онлайн

В четверг, 16 февраля, в рамках первого матча 1/16 Лиги Конференций АЕК примет в Ларнаке на стадионе "АЕК Арена" украинский "Днепр-1". Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Дании Якоб Кехлет.

Завтра, 16 лютого, #Дніпро1 проведе перший матч нокаут раунду плей-оф Ліги Конференцій УЄФА, в якому у гостях зустрінуться із кіпрським АЕКом з Ларнаки.https://t.co/DXPMXpSCrg — СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 15, 2023

Болельщики в Украине смогут посмотреть матч АЕК — "Днепр-1" онлайн в прямой трансляции. Игру покажет медиасервис Megogo. Поединок также будет доступен на платформе Воля ТВ.

Анонс матча АЕК — "Днепр-1"

Подопечные Александра Кучера продолжают лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Преимущество над "Шахтером" и "Динамо" составляет пять очков, хотя у "горняков" есть матч в запасе.

Свой последний поединок "Днепр-1" провел еще в ноябре 2022 года, уступив "Кривбассу". Об игровом тонусе говорить не приходится. Однако и о какой-либо усталости тоже. В отличие от соперников в борьбе за чемпионство в УПЛ, команда Кучера сохранила свою главную звезду. Стоит напомнить, что Артем Довбик не только лучший бомбардир команды, но и самый результативный футболист групповой стадии Лиги Конференций.

При этом "Днепр-1" еще и неплохо укрепил состав. Клуб пригласил игрока с опытом выступлений за сборную Коста-Рики Матарриту. Подписаны контракты с бразильцами Хайнером и Пеглоу, состоялся трансфер полузащитника Пасича.

Все это время АЕК регулярно проводил матчи в рамках своего национального первенства. В пяти последних поединках команда Хосе Луиса Ольтры одержала четыре победы при одной ничьей. АЕК занимает первое место в турнирной таблице и опережает АПОЭЛ на два очка.

UEL Group Stage: Done ✅️

Can't wait for the next ➡️ #UECL pic.twitter.com/AdqeImUN8y — AEK Larnaca (@AEKLARNACA) February 14, 2023

У команды с Кипра есть и кадровая потеря. Омри Альтман может пропустить первый матч из-за травмы. Это лучший бомбардир команды, который в этом сезоне уже забивал и "Днепру-1", и "Динамо".

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.