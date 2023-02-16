Анонс матча 1/16 Лиги Конференций АЕК — Днепр-1

АЕК против "Днепра-1" — где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Конференций
В первом поединке 1/16 Лиги Конференций АЕК примет в Ларнаке лидера чемпионат Украины "Днепр-1". У команды Александра Кучера появился шанс отомстить сопернику за недавние поражения.
Именно АЕК не пустил команду из Днепра в Лигу Европы прошлой осенью, напоминают Новини.LIVE.
-
Готов предоставить Беларусь для наступления рф: Лукашенко про войну в Украине
-
На почти семь млрд евро: Норвегия согласовала программу поддержки Украины
-
Журнал Time посвятил обложку украинцам, которых оккупанты месяц держали в подвале
-
Приватизация в январе-феврале пополнила бюджет на 645 млн грн: список самых дорогих объектов
-
"Гуцульский вестерн" и другое: какие премьеры готовит Украинский театр для одесситов
-
В Генштабе рассказали, может ли россия самостоятельно производить ракеты
-
Фонд Вадима Столара доставил в Харьков и Херсон более 40 тонн гуманитарного груза
-
"Если хочет мира в Украине": Лукашенко пригласил Байдена на встречу с путиным
-
В россии нашли мертвой главную финансистку военного округа рф, который воюет в Украине
-
В Минцифре рассказали, сколько банковских карт открыли украинцы через "Дію"
"Днепр-1" может стать абсолютной сенсацией сезона 2022/2023 в Украине в случае, если команда выиграет Премьер-лигу и пройдет несколько раундов в Лиге Конференций. Но команде Александра Кучера достался сложный соперник в еврокубках. Хотя аргументы для победы у украинской команды тоже есть.
Где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Конференций АЕК — "Днепр-1" онлайн
В четверг, 16 февраля, в рамках первого матча 1/16 Лиги Конференций АЕК примет в Ларнаке на стадионе "АЕК Арена" украинский "Днепр-1". Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени. Команды выведет на поле главный арбитр из Дании Якоб Кехлет.
Завтра, 16 лютого, #Дніпро1 проведе перший матч нокаут раунду плей-оф Ліги Конференцій УЄФА, в якому у гостях зустрінуться із кіпрським АЕКом з Ларнаки.https://t.co/DXPMXpSCrg— СК Дніпро-1 / SC Dnipro-1 (@clubdnipro1) February 15, 2023
Болельщики в Украине смогут посмотреть матч АЕК — "Днепр-1" онлайн в прямой трансляции. Игру покажет медиасервис Megogo. Поединок также будет доступен на платформе Воля ТВ.
Анонс матча АЕК — "Днепр-1"
Подопечные Александра Кучера продолжают лидировать в турнирной таблице украинской Премьер-лиги. Преимущество над "Шахтером" и "Динамо" составляет пять очков, хотя у "горняков" есть матч в запасе.
February 15, 2023
Свой последний поединок "Днепр-1" провел еще в ноябре 2022 года, уступив "Кривбассу". Об игровом тонусе говорить не приходится. Однако и о какой-либо усталости тоже. В отличие от соперников в борьбе за чемпионство в УПЛ, команда Кучера сохранила свою главную звезду. Стоит напомнить, что Артем Довбик не только лучший бомбардир команды, но и самый результативный футболист групповой стадии Лиги Конференций.
При этом "Днепр-1" еще и неплохо укрепил состав. Клуб пригласил игрока с опытом выступлений за сборную Коста-Рики Матарриту. Подписаны контракты с бразильцами Хайнером и Пеглоу, состоялся трансфер полузащитника Пасича.
Все это время АЕК регулярно проводил матчи в рамках своего национального первенства. В пяти последних поединках команда Хосе Луиса Ольтры одержала четыре победы при одной ничьей. АЕК занимает первое место в турнирной таблице и опережает АПОЭЛ на два очка.
UEL Group Stage: Done ✅️— AEK Larnaca (@AEKLARNACA) February 14, 2023
Can't wait for the next ➡️ #UECL pic.twitter.com/AdqeImUN8y
У команды с Кипра есть и кадровая потеря. Омри Альтман может пропустить первый матч из-за травмы. Это лучший бомбардир команды, который в этом сезоне уже забивал и "Днепру-1", и "Динамо".
Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.