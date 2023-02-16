Анонс матча 1/16 Лиги Европы Шахтер — Ренн

"Горняки" примут в Варшаве опасного соперника из Франции

В рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы донецкий "Шахтер" примет французский "Ренн". Для украинской команды это будет первый официальный поединок в 2023 году.

У подопечных Игора Йовичевича есть хорошие шансы на победу, сообщают Новини.LIVE.

"Горняки" оказались в этом турнире благодаря тому, что заняли третье место в своем квартете на групповой стадии Лиги чемпионов. "Ренн" стал вторым следом за "Фенербахче" в группе Лиги Европы, опередив АЕК из Ларнаки (сыграет с "Днепром-1" в Лиге Конференций) и киевское "Динамо".

Где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы "Шахтер" — "Ренн" онлайн

В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер" примет французский "Ренн" в первой стадии плей-офф Лиги Европы. Начало матча запланировано 19:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Войска Польского" в Варшаве главный судья из Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто.

В Украине болельщики смогут посмотреть этот поединок на платформе Megogo, а также на Воля TV.

Анонс матча "Шахтер" — "Ренн"

Главной проблемой донецкой команды является отсутствие игрового тонуса. Свой последний поединок "горняки" провели еще в ноябре 2022 года против "Ворсклы". С другой стороны, об усталости не может быть и речи.

🧡 Кевін Келсі – з нами! ⚒



Нападник приєднався до «Шахтаря» у Варшаві.#Shakhtar pic.twitter.com/xPhVDKht1h — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2023

За несколько последних месяцев "Шахтер" немного изменил состав. Ушел лидер команды Михаил Мудрик, и на его позиции тренерский штаб наигрывает Дмитрия Крыськива. "Горняки" подписали вратаря сборной Украины Дмитрия Ризныка, пригласили в оборону Гиорги Гочолеишвили и Ярослава Ракицкого, усилили атаку форвардом Кевином Келси.

Французский "Ренн" сейчас не является той командой, которая прошлой осенью дважды обыграла киевское "Динамо". После возобновления сезона в конце декабря подопечные Бруно Женезио провели десять матчей, шесть из которых проиграли. Команда вылетела из Кубка Франции и может утешать себя только победой над "ПСЖ" в Лиге 1. С третьего места в турнирной таблице "Ренн" переместился на шестую строчку. Не исключено, что французы пожертвуют Лигой Европы, чтобы наверстать упущенное в национальном первенстве.

[#SHASRFC]



Les Rouge et Noir sont arrivés à Varsovie ! 🥶🇵🇱 pic.twitter.com/R6zGpwqxxb — Stade Rennais F.C. (@staderennais) February 15, 2023

Против "Шахтера" не сыграет лучший бомбардир "Ренна" Мартен Терье, который травмировал крестообразные связки колена. Его заменят либо взятый в аренду у "Лиона" Токо-Экамби, либо молодой и по-спортивному агрессивный Амин Гуири.

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.