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"Шахтер" против "Ренна" — где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы

16 февраля 2023 13:03
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Анонс матча 1/16 Лиги Европы Шахтер — Ренн
"Горняки" примут в Варшаве опасного соперника из Франции
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

В рамках первого поединка 1/16 Лиги Европы донецкий "Шахтер" примет французский "Ренн". Для украинской команды это будет первый официальный поединок в 2023 году. 

У подопечных Игора Йовичевича есть хорошие шансы на победу, сообщают Новини.LIVE

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"Горняки" оказались в этом турнире благодаря тому, что заняли третье место в своем квартете на групповой стадии Лиги чемпионов. "Ренн" стал вторым следом за "Фенербахче" в группе Лиги Европы, опередив АЕК из Ларнаки (сыграет с "Днепром-1" в Лиге Конференций) и киевское "Динамо". 

Где и когда смотреть матч 1/16 Лиги Европы "Шахтер" — "Ренн" онлайн 

В четверг, 16 февраля, донецкий "Шахтер" примет французский "Ренн" в первой стадии плей-офф Лиги Европы. Начало матча запланировано 19:45 по киевскому времени. Команды выведет на поле стадиона "Войска Польского" в Варшаве главный судья из Боснии и Герцеговины Ирфан Пельто. 

В Украине болельщики смогут посмотреть этот поединок на платформе Megogo, а также на Воля TV. 

Анонс матча "Шахтер" — "Ренн" 

Главной проблемой донецкой команды является отсутствие игрового тонуса. Свой последний поединок "горняки" провели еще в ноябре 2022 года против "Ворсклы". С другой стороны, об усталости не может быть и речи. 

 

За несколько последних месяцев "Шахтер" немного изменил состав. Ушел лидер команды Михаил Мудрик, и на его позиции тренерский штаб наигрывает Дмитрия Крыськива. "Горняки" подписали вратаря сборной Украины Дмитрия Ризныка, пригласили в оборону Гиорги Гочолеишвили и Ярослава Ракицкого, усилили атаку форвардом Кевином Келси. 

Французский "Ренн" сейчас не является той командой, которая прошлой осенью дважды обыграла киевское "Динамо". После возобновления сезона в конце декабря подопечные Бруно Женезио провели десять матчей, шесть из которых проиграли. Команда вылетела из Кубка Франции и может утешать себя только победой над "ПСЖ" в Лиге 1. С третьего места в турнирной таблице "Ренн" переместился на шестую строчку. Не исключено, что французы пожертвуют Лигой Европы, чтобы наверстать упущенное в национальном первенстве. 

Против "Шахтера" не сыграет лучший бомбардир "Ренна" Мартен Терье, который травмировал крестообразные связки колена. Его заменят либо взятый в аренду у "Лиона" Токо-Экамби, либо молодой и по-спортивному агрессивный Амин Гуири. 

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим. 

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