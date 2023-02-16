Шахтер — Ренн и другие матчи Лиги Европы 16 февраля

Этим вечером пройдут сразу восемь поединков Лиги Европы

Вслед за Лигой чемпионов вернулись и другие еврокубковые турниры. Этим вечером болельщиков ждет много интересных матчей в Лиге Европы.

На стадии 1/6 плей-офф Лиги Европы в борьбу за трофей вступят гранды континентального футбола, сообщает портал Новини.LIVE.

В четверг, 16 февраля, состоятся восемь матчей стадии 1/16 Лиги Европы. В турнире начинают борьбу команды, занявшие третьи места в своих квартетах на групповой стадии Лиги чемпионов. В их числе оказался и донецкий "Шахтер".

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Список матчей 1/16 Лиги Европы 16 февраля

"Шахтер" (Украина) — "Ренн" (Франция)

"Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)

"Аякс" (Нидерланды) — "Унион Берлин" (Германия)

"Ред Булл" (Австрия) — "Рома" (Италия)

"Байер" (Германия) — "Монако" (Франция)

"Ювентус" (Италия) — "Нант" (Франция)

"Спортинг" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания)

"Севилья" (Испания) — ПСВ (Нидерланды)

Начало первых четырех матчей запланировано на 19:45 по киевскому времени. Остальные поединки начнется в 22:00. Ответные матчи 1/16 Лиги Европы будут проведены через неделю, 23 февраля.

Напомним, главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил шансы своей команды стать чемпионом Англии после поражения от "Манчестер Сити" в матче перенесенного 12 тура АПЛ.