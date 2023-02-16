"Барселона" — "МЮ", "Шахтер" — "Ренн" и другие матчи Лиги Европы 16 февраля
Вслед за Лигой чемпионов вернулись и другие еврокубковые турниры. Этим вечером болельщиков ждет много интересных матчей в Лиге Европы.
На стадии 1/6 плей-офф Лиги Европы в борьбу за трофей вступят гранды континентального футбола, сообщает портал Новини.LIVE.
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В четверг, 16 февраля, состоятся восемь матчей стадии 1/16 Лиги Европы. В турнире начинают борьбу команды, занявшие третьи места в своих квартетах на групповой стадии Лиги чемпионов. В их числе оказался и донецкий "Шахтер".
🇺🇸 Registration is now open for #ILOVEUNITED LA! 🙌— Manchester United (@ManUtd) February 15, 2023
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Список матчей 1/16 Лиги Европы 16 февраля
- "Шахтер" (Украина) — "Ренн" (Франция)
- "Барселона" (Испания) — "Манчестер Юнайтед" (Англия)
- "Аякс" (Нидерланды) — "Унион Берлин" (Германия)
- "Ред Булл" (Австрия) — "Рома" (Италия)
- "Байер" (Германия) — "Монако" (Франция)
- "Ювентус" (Италия) — "Нант" (Франция)
- "Спортинг" (Португалия) — "Мидтьюлланд" (Дания)
- "Севилья" (Испания) — ПСВ (Нидерланды)
Начало первых четырех матчей запланировано на 19:45 по киевскому времени. Остальные поединки начнется в 22:00. Ответные матчи 1/16 Лиги Европы будут проведены через неделю, 23 февраля.
Напомним, главный тренер "Арсенала" Микель Артета оценил шансы своей команды стать чемпионом Англии после поражения от "Манчестер Сити" в матче перенесенного 12 тура АПЛ.