"Барселона" — "МЮ", "Шахтар" — "Ренн" та інші матчі Ліги Європи 16 лютого
Після Лігою чемпіонів повернулися й інші єврокубкові турніри. Цього вечора на вболівальників чекає багато цікавих матчів у Лізі Європи.
На стадії 1/6 плей-офф Ліги Європи у боротьбу за трофей вступлять гранди континентального футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.
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У четвер, 16 лютого, відбудуться вісім матчів стадії 1/16 Ліги Європи. У турнірі розпочинають боротьбу команди, які посіли треті місця у своїх квартетах на груповій стадії Ліги чемпіонів. Серед них виявився і донецький "Шахтар".
🇺🇸 Registration is now open for #ILOVEUNITED LA! 🙌— Manchester United (@ManUtd) February 15, 2023
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Список матчів 1/16 Ліги Європи 16 лютого
- "Шахтар" (Україна) — "Ренн" (Франція)
- "Барселона" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)
- "Аякс" (Нідерланди) — "Уніон Берлін" (Німеччина)
- "Ред Булл" (Австрія) — "Рома" (Італія)
- "Баєр" (Німеччина) — "Монако" (Франція)
- "Ювентус" (Італія) — "Нант" (Франція)
- "Спортинг" (Португалія) — "Мідтьюлланд" (Данія)
- "Севілья" (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди)
Початок перших чотирьох матчів заплановано на 19:45 за київським часом. Решта поєдинків розпочнеться о 22:00. Матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи будуть проведені через тиждень, 23 лютого.
Нагадаємо, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета оцінив шанси своєї команди стати чемпіоном Англії після поразки від "Манчестер Сіті" у матчі перенесеного 12 туру АПЛ.