Шахтар — Ренн та інші матчі Ліги Європи 16 лютого

Цього вечора пройдуть одразу вісім поєдинків Ліги Європи

Після Лігою чемпіонів повернулися й інші єврокубкові турніри. Цього вечора на вболівальників чекає багато цікавих матчів у Лізі Європи.

На стадії 1/6 плей-офф Ліги Європи у боротьбу за трофей вступлять гранди континентального футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.

У четвер, 16 лютого, відбудуться вісім матчів стадії 1/16 Ліги Європи. У турнірі розпочинають боротьбу команди, які посіли треті місця у своїх квартетах на груповій стадії Ліги чемпіонів. Серед них виявився і донецький "Шахтар".

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Список матчів 1/16 Ліги Європи 16 лютого

"Шахтар" (Україна) — "Ренн" (Франція)

"Барселона" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)

"Аякс" (Нідерланди) — "Уніон Берлін" (Німеччина)

"Ред Булл" (Австрія) — "Рома" (Італія)

"Баєр" (Німеччина) — "Монако" (Франція)

"Ювентус" (Італія) — "Нант" (Франція)

"Спортинг" (Португалія) — "Мідтьюлланд" (Данія)

"Севілья" (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди)

Початок перших чотирьох матчів заплановано на 19:45 за київським часом. Решта поєдинків розпочнеться о 22:00. Матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи будуть проведені через тиждень, 23 лютого.

Нагадаємо, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета оцінив шанси своєї команди стати чемпіоном Англії після поразки від "Манчестер Сіті" у матчі перенесеного 12 туру АПЛ.