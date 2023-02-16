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"Барселона" — "МЮ", "Шахтар" — "Ренн" та інші матчі Ліги Європи 16 лютого

16 лютого 2023 09:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Шахтар — Ренн та інші матчі Ліги Європи 16 лютого
Цього вечора пройдуть одразу вісім поєдинків Ліги Європи
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Після Лігою чемпіонів повернулися й інші єврокубкові турніри. Цього вечора на вболівальників чекає багато цікавих матчів у Лізі Європи.

На стадії 1/6 плей-офф Ліги Європи у боротьбу за трофей вступлять гранди континентального футболу, повідомляє портал Новини.LIVE.

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У четвер, 16 лютого, відбудуться вісім матчів стадії 1/16 Ліги Європи. У турнірі розпочинають боротьбу команди, які посіли треті місця у своїх квартетах на груповій стадії Ліги чемпіонів. Серед них виявився і донецький "Шахтар".

Список матчів 1/16 Ліги Європи 16 лютого

  • "Шахтар" (Україна) — "Ренн" (Франція)
  • "Барселона" (Іспанія) — "Манчестер Юнайтед" (Англія)
  • "Аякс" (Нідерланди) — "Уніон Берлін" (Німеччина)
  • "Ред Булл" (Австрія) — "Рома" (Італія)
  • "Баєр" (Німеччина) — "Монако" (Франція)
  • "Ювентус" (Італія) — "Нант" (Франція)
  • "Спортинг" (Португалія) — "Мідтьюлланд" (Данія)
  • "Севілья" (Іспанія) — ПСВ (Нідерланди)

Початок перших чотирьох матчів заплановано на 19:45 за київським часом. Решта поєдинків розпочнеться о 22:00. Матчі у відповідь 1/16 Ліги Європи будуть проведені через тиждень, 23 лютого.

Нагадаємо, головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета оцінив шанси своєї команди стати чемпіоном Англії після поразки від "Манчестер Сіті" у матчі перенесеного 12 туру АПЛ.

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