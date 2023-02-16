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Микель Артета рассказал, помешает ли "Арсеналу" поражение от "Ман Сити" стать чемпионом Англии

16 февраля 2023 08:43
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Артета оценил шанс Арсенала стали чемпионом после поражения от Ман Сити
Наставник "канониров" не сомневается в способности своей команды выиграть чемпионство
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер лондонского "Арсенала" Микель Артета прокомментировал фиаско в перенесенном матче 12 тура английской Премьер-лиги с "Манчестер Сити". "Канониры" уступили со счетом 1:3. 

Наставник пожаловался на плохую реализацию моментов в интервью BBC

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"Арсенал" проиграл "Манчестер Сити" на "Эмирэйтс", что позволило команде Хосепа Гвардиолы догнать подопечных Микеля Артеты в турнирной таблице. У "канониров" остается матч в запасе, но его еще необходимо выиграть. 

Досадное поражение

"Манчестер Сити" оформил уникальное достижение. Ни одна другая команда не обыгрывала "Арсенал" семь раз подряд на выезде в разных турнирах. 

"Это был действительно великолепный матч, который полностью соответствовал своей афише. Уверен, болельщики получили удовольствие. Хотя наших фанов расстроил результат. А меня расстроило то, что у "Арсенала" было три отличных возможности забить гол, но мы не сумели их реализовать", — рассказал Микель Артета. 

Уверенность в завоевании чемпионства 

Тренер "Арсенала" считает, что его команда ни в чем не уступала "Манчестер Сити". Однако он признает, что для победы было необходимо оказаться на уровень выше соперника. При этом Микель Артета призвал болельщиков не унывать, поскольку борьба за чемпионский титул впереди. 

"Я увидел ошибки, которые необходимо исправить. В отдельных моментах матча мы выходили из-под прессинга, но не понимали, как использовать преимущество. 

После финального свистка рефери у меня прибавилось уверенности в том, что "Арсенал" сможет стать чемпионом. Я убежден в этом сильнее, чем до матча с "Сити". Увидел команду, которая сыграла с "горожанами" на равных. Самое время готовится к следующей игре, она уже скоро", — добавил Микель Артета. 

Напомним, главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола считает, что главная борьба за чемпионский титул в АПЛ впереди. Вопрос о победителе может решиться в последних турах. 

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