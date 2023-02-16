Гвардиола похвалил Арсенал после поражения от Манчестер Сити

"Горожане" снова обыграли "канониров" и сравнялись с ними в турнирной таблице

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола поделился мнением о результате перенесенного матча 12 тура английской Премьер-лиги.

"Горожане" уверенно обыграли на выезде лондонский "Арсенал" со счетом 3:1, напоминает BBC.

"Манчестер Сити" воспользовался шансом сравняться с "канонирами" по очкам в турнирной таблице АПЛ. "Горожане" в седьмой раз подряд обыграли "Арсенал" на выезде. Раньше подобное еще никому не удавалось.

"Манчестер Сити" выполнил важную миссию, теперь нам будет немного легче в психологическом плане. Однако у "Арсенала" есть матч в запасе. Если "канониры" победят, то снова вырвутся вперед в турнирной таблице. Ничего не окончено, развязка еще впереди", — рассказал Хосеп Гвардиола.

Борьба до самого конца

Каталонский наставник отдал должное сопернику, который продемонстрировал высококлассный футбол и играл на равных с действующими чемпионами Англии.

"Борьба за титул в самом разгаре. У нас невероятный противник. Но чемпион определится по итогам последних туров. Уверен, мы будем сражаться до самого конца.

Впереди еще много матчей. Приближается Лига чемпионов. Много матчей, и это утомительно для футболистов. Важно, что мы выиграли этот матч и свели к минимуму преимущество "Арсенала". Надо продолжать в том же духе", — заявил Хосеп Гвардиола.

Напомним, другой лондонский клуб — "Челси" — проиграл в Дортмунде "Боруссии" в рамках первого матча 1/8 плей-офф Лиги чемпионов.