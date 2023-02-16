Гвардіола похвалив Арсенал після поразки від Манчестер Сіті

"Доля чемпіонства вирішиться в останніх турах": Гвардіола про перемогу "Сіті" над "Арсеналом"
Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився думкою про результат перенесеного матчу 12 туру англійської Прем'єр-ліги.
"Городяни" впевнено обіграли на виїзді лондонський "Арсенал" з рахунком 3:1, нагадує BBC.
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"Манчестер Сіті" скористався шансом зрівнятися з "канонірами" за очками у турнірній таблиці АПЛ. "Городяни" всьоме поспіль обіграли "Арсенал" на виїзді. Раніше таке ще нікому не вдавалося.
"Манчестер Сіті" виконав важливу місію, тепер нам буде трохи легше у психологічному плані. Однак у "Арсеналу" є матч у запасі. Якщо "каноніри" переможуть, то знову вирвуться вперед у турнірній таблиці. Нічого не закінчено, розв'язка ще попереду", — розповів Хосеп Гвардіола.
. @ErlingHaaland 's 32nd goal of the season! 🔥 pic.twitter.com/6IUnUSBYm9— Manchester City (@ManCity) February 16, 2023
Боротьба до кінця
Каталонський наставник віддав належне супернику, який продемонстрував висококласний футбол і грав на рівних із чинними чемпіонами Англії.
"Боротьба за титул у самому розпалі. У нас неймовірний противник. Але чемпіон визначиться за підсумками останніх турів. Упевнений, ми битимемося до самого кінця.
Попереду ще багато матчів. Наближається Ліга чемпіонів. Багато матчів, і це втомлює футболістів. Важливо, що ми виграли цей матч і звели до мінімуму перевагу "Арсеналу". Треба продовжувати так само", — заявив Хосеп Гвардіола.
Нагадаємо, інший лондонський клуб — "Челсі" — програв у Дортмунді "Боруссії" в рамках першого матчу 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.