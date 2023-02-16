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"Доля чемпіонства вирішиться в останніх турах": Гвардіола про перемогу "Сіті" над "Арсеналом"

16 лютого 2023 07:55
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Гвардіола похвалив Арсенал після поразки від Манчестер Сіті
"Городяни" знову обіграли "канонірів" і зрівнялися з ними у турнірній таблиці
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола поділився думкою про результат перенесеного матчу 12 туру англійської Прем'єр-ліги.

"Городяни" впевнено обіграли на виїзді лондонський "Арсенал" з рахунком 3:1, нагадує BBC.

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"Манчестер Сіті" скористався шансом зрівнятися з "канонірами" за очками у турнірній таблиці АПЛ. "Городяни" всьоме поспіль обіграли "Арсенал" на виїзді. Раніше таке ще нікому не вдавалося.

"Манчестер Сіті" виконав важливу місію, тепер нам буде трохи легше у психологічному плані. Однак у "Арсеналу" є матч у запасі. Якщо "каноніри" переможуть, то знову вирвуться вперед у турнірній таблиці. Нічого не закінчено, розв'язка ще попереду", — розповів Хосеп Гвардіола.

Боротьба до кінця

Каталонський наставник віддав належне супернику, який продемонстрував висококласний футбол і грав на рівних із чинними чемпіонами Англії.

"Боротьба за титул у самому розпалі. У нас неймовірний противник. Але чемпіон визначиться за підсумками останніх турів. Упевнений, ми битимемося до самого кінця.

Попереду ще багато матчів. Наближається Ліга чемпіонів. Багато матчів, і це втомлює футболістів. Важливо, що ми виграли цей матч і звели до мінімуму перевагу "Арсеналу". Треба продовжувати так само", — заявив Хосеп Гвардіола.

Нагадаємо, інший лондонський клуб — "Челсі" — програв у Дортмунді "Боруссії" в рамках першого матчу 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів.

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