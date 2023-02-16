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Мікель Артета розповів, чи завадить "Арсеналу" поразка від "Ман Сіті" стати чемпіоном Англії

16 лютого 2023 08:43
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич
Артета оцінив шанс Арсеналу стали чемпіоном після поразки від Ман Сіті
Наставник "канонірів" не сумнівається у здібності своєї команди виграти чемпіонство
valeriy-kovalevych.jpg - Валерій Ковалевич

Головний тренер лондонського "Арсеналу" Мікель Артета прокоментував фіаско у перенесеному матчі 12 туру англійської Прем'єр-ліги з "Манчестер Сіті". "Каноніри" поступилися з рахунком 1:3.

Наставник поскаржився на погану реалізацію моментів в інтерв'ю BBC.

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"Арсенал" програв "Манчестер Сіті" на "Емірейтс", що дозволило команді Хосепа Гвардіоли наздогнати підопічних Мікеля Артети у турнірній таблиці. У "канонірів" залишається матч у запасі, але його ще потрібно виграти.

Прикра поразка

Манчестер Сіті оформив унікальне досягнення. Жодна інша команда не обігравала "Арсенал" сім разів поспіль на виїзді у різних турнірах.

"Це був справді чудовий матч, який повністю відповідав своїй афіші. Упевнений, уболівальники отримали задоволення. Хоча наших фанів засмутив результат. А мене засмутило те, що "Арсенал" мав три відмінні можливості забити гол, але ми не зуміли їх реалізувати", — розповів Мікель Артета.

Впевненість у здобутті чемпіонства

Тренер "Арсеналу" вважає, що його команда ні в чому не поступалася "Манчестер Сіті". Однак він визнає, що для перемоги було необхідно виявитися на рівень вище за суперника. При цьому Мікель Артета закликав уболівальників не сумувати, оскільки боротьба за чемпіонський титул попереду.

"Я побачив помилки, які необхідно виправити. В окремих моментах матчу ми виходили з-під пресингу, але не розуміли, як використати перевагу".

Після фінального свистка рефері у мене додалося впевненості у тому, що "Арсенал" зможе стати чемпіоном. Я переконаний у цьому сильніше, ніж до матчу із "Сіті". Побачив команду, яка зіграла з "міщанами" на рівних. Саме час готується до наступної гри, вона вже незабаром", — додав Мікель Артета.

Нагадаємо, головний тренер "Манчестер Сіті" Хосеп Гвардіола вважає, що головна боротьба за чемпіонський титул в АПЛ попереду. Питання про переможця може вирішитись в останніх турах.

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