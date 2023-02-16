Боруссии повезло в матче с Челси — заявление Эдина Терзича

Наставник немецкой команды рассказал о тактике на важнейший поединок

Главный тренер дортмундской "Боруссии" Эдин Терзич прокомментировал победу над лондонским "Челси" в первом матче 1/8 плей-офф Лиги чемпионов. Единственный гол в матче был забит в середине второго тайма.

Наставник "шмелей" в интервью официальному сайту УЕФА заявил, что его команде повезло одержать победу над грозным соперником.

"Боруссия" почти не знает горечи поражений в 2023 году. Победа над лондонским "Челси" стала для дортмундцев восьмой подряд во всех турнирах.

And That, Kids, Is A Wrap 😴 pic.twitter.com/4tMZEyL3cf — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023

Указания тренера "Боруссии"

Наставник "шмелей" Эдин Терзич отдал должное сопернику и признал, что его команда сумела победить не без доли везения. При этом он считает итог матча заслуженным, но понимает, что борьба за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов еще впереди.

"Мы стремились не просто атаковать, но как можно дольше контролировать мяч. Это получилось лишь наполовину. Футболисты "Боруссии" выигрывали большую часть единоборств, но слишком часто после этого теряли мяч. Необходимо проработать эту ошибку. Чем больше атак завершается ударом по воротам, тем выше шанс забить гол.

Это был непростой поединок, и нам повезло выиграть. "Челси" сражался очень хорошо, и я благодарен футболистам "Боруссии" за самоотдачу и радость, которую они подарили болельщикам в этот вечер", — заявил Эдин Терзич.

Man of the Match?



True Story 🥂 pic.twitter.com/gfcWl5e8Ej — Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023

Напомним, главный тренер "Челси" Грэм Поттер уже ждет ответный поединок с "Боруссией", который состоится седьмого марта. Наставник пообещал дать бой немецкой команде и сделать все, чтобы лондонцы прошли в четвертьфинал Лиги чемпионов.