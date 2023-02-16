Боруссії пощастило в матчі з Челсі — заява Едина Терзича

"Боруссії" пощастило у матчі з "Челсі": Един Терзич прокоментував успіх команди
Головний тренер дортмундської "Боруссії" Един Терзич прокоментував перемогу над лондонським "Челсі" у першому матчі 1/8 плей-офф Ліги чемпіонів. Єдиний гол у матчі був забитий у середині другого тайму.
Наставник "джмелів" в інтерв'ю офіційному сайту УЄФА заявив, що його команді пощастило здобути перемогу над грізним суперником.
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"Боруссія" майже не знає гіркоти поразок у 2023 році. Перемога над лондонським "Челсі" стала для дортмундців восьмою поспіль у всіх турнірах.
And That, Kids, Is A Wrap 😴 pic.twitter.com/4tMZEyL3cf— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023
Вказівки тренера "Боруссії"
Наставник "джмелів" Един Терзич віддав належне супернику та визнав, що його команда зуміла перемогти не без частки везіння. При цьому він вважає підсумок матчу заслуженим, але розуміє, що боротьба за вихід до чвертьфіналу Ліги чемпіонів ще попереду.
"Ми прагнули не просто атакувати, але якомога довше контролювати м'яч. Це вийшло лише наполовину. Футболісти "Боруссії" вигравали більшу частину єдиноборств, але надто часто після цього втрачали м'яч. Необхідно опрацювати цю помилку. Чим більше атак завершується ударом по воротах, тим краще шанс забити гол.
Це був непростий поєдинок і нам пощастило виграти. "Челсі" бився дуже добре, і я вдячний футболістам "Борусії" за самовіддачу та радість, яку вони подарували вболівальникам цього вечора", — заявив Един Терзич.
Man of the Match?— Borussia Dortmund (@BlackYellow) February 15, 2023
True Story 🥂 pic.twitter.com/gfcWl5e8Ej
Нагадаємо, головний тренер "Челсі" на Грем Поттер вже чекає поєдинок у відповідь з "Боруссією", який відбудеться сьомого березня. Наставник пообіцяв дати бій німецькій команді та зробити все, щоб лондонці пройшли до чвертьфіналу Ліги чемпіонів.