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"Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"

16 февраля 2023 12:11
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич
Шахтер может победить Ренн в Лиге Европы — Йовичевич назвал ключ к успеху
Наставник "горняков" собирается воспользоваться игровым кризисом противника
valeriy-kovalevych.jpg - Валерий Ковалевич

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал, как его команда собирается противостоять французскому "Ренну" в первом матче 1/16 Лиги Европы. 

Хорватский специалист предостерег от недооценки соперника в интервью официальному сайту клуба. 

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Уже вечером четверга, 16 февраля, "Шахтер" ждет первый поединок 1/16 плей-офф Лиги Европы против французского "Ренна". "Горняки" официально выходят из зимней паузы, тогда как у соперника есть стабильная игровая практика. 

Разница в тонусе команд

Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич заявил, что его команда серьезно относится к еврокубковому турниру. Тренер напомнил, что на этой же стадии Лиги Европы в борьбу вступают "Аякс", "Барселона", "Ювентус" и другие европейские гранды. 

"У "Ренна" продолжается чемпионат. Команда в тонусе, они сыграли свой последний матч четыре дня назад сыграли последний матч. Мы свой последний сыграли 23 ноября против "Ворсклы". Пауза оказалась слишком большой.

С одной стороны, есть отсутствие игровой практики на таком уровне, потому что есть только турецкие сборы, товарищеские игры, с другой, можем компенсировать этот гандикап безумной мотивацией и единством, которые нас характеризовали за последние полгода. Так что неопределенность как раз мотивирует", — рассказал Игор Йовичевич. 

Дальше без Мудрика

Наставник "Шахтера" упомянул про Михаила Мудрика. Один из лидеров команды перешел в лондонский "Челси". "Горнякам" придется продолжить выступления без футболиста, которого признали одним из самых быстрых игроков групповой стадии Лиги чемпионов. 

"Прошлой осенью "Ренн" был одной из лучших команд в Европе. Это показывает статистика: они не проигрывали 17 матчей подряд и находились в верхней части входящего в топ-5 лиг французского чемпионата. Да, сейчас у них кризис, и мы хотим этим воспользоваться. 

А что касается Мудрика, мы всегда будем за него болеть, но должны научиться жить без него. И тот футболист, который будет играть на позиции Мудрика, станет действовать немного иначе.

Таких, как Михаил, почти нет на рынке. Но некоторые наши футболисты готовы его заменить. У них другие характеристиками, но это поможет команде", — пообещал Игор Йовичевич.  

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим. 

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