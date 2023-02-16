Шахтер может победить Ренн в Лиге Европы — Йовичевич назвал ключ к успеху

"Придется жить без Мудрика": Йовичевич готовит "Шахтер" к матчу 1/16 Лиги Европы с "Ренном"
Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал, как его команда собирается противостоять французскому "Ренну" в первом матче 1/16 Лиги Европы.
Хорватский специалист предостерег от недооценки соперника в интервью официальному сайту клуба.
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Уже вечером четверга, 16 февраля, "Шахтер" ждет первый поединок 1/16 плей-офф Лиги Европы против французского "Ренна". "Горняки" официально выходят из зимней паузы, тогда как у соперника есть стабильная игровая практика.
🤩 День матчу Ліги Європи! Ми повертаємося! 🧡— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 16, 2023
⚽️ #ШахтарРенн
🏆 @EuropaLeague, плей-оф
⏰ 19:45
📍 Міський стадіон "Легії", Варшава
📺 MEGOGO
⚒ #Shakhtar | #UEL pic.twitter.com/cmsor7UPeN
Разница в тонусе команд
Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич заявил, что его команда серьезно относится к еврокубковому турниру. Тренер напомнил, что на этой же стадии Лиги Европы в борьбу вступают "Аякс", "Барселона", "Ювентус" и другие европейские гранды.
"У "Ренна" продолжается чемпионат. Команда в тонусе, они сыграли свой последний матч четыре дня назад сыграли последний матч. Мы свой последний сыграли 23 ноября против "Ворсклы". Пауза оказалась слишком большой.
С одной стороны, есть отсутствие игровой практики на таком уровне, потому что есть только турецкие сборы, товарищеские игры, с другой, можем компенсировать этот гандикап безумной мотивацией и единством, которые нас характеризовали за последние полгода. Так что неопределенность как раз мотивирует", — рассказал Игор Йовичевич.
👊🏻 Останні приготування до матчу плей-оф у Варшаві!— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2023
⚒ Дивіться, як "Шахтар" провів тренування напередодні гри Ліги Європи з "Ренном".#Shakhtar #ШахтарРенн #UEL pic.twitter.com/Bb8HlM7Q3S
Дальше без Мудрика
Наставник "Шахтера" упомянул про Михаила Мудрика. Один из лидеров команды перешел в лондонский "Челси". "Горнякам" придется продолжить выступления без футболиста, которого признали одним из самых быстрых игроков групповой стадии Лиги чемпионов.
"Прошлой осенью "Ренн" был одной из лучших команд в Европе. Это показывает статистика: они не проигрывали 17 матчей подряд и находились в верхней части входящего в топ-5 лиг французского чемпионата. Да, сейчас у них кризис, и мы хотим этим воспользоваться.
А что касается Мудрика, мы всегда будем за него болеть, но должны научиться жить без него. И тот футболист, который будет играть на позиции Мудрика, станет действовать немного иначе.
Таких, как Михаил, почти нет на рынке. Но некоторые наши футболисты готовы его заменить. У них другие характеристиками, но это поможет команде", — пообещал Игор Йовичевич.
Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.