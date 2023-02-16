Шахтер может победить Ренн в Лиге Европы — Йовичевич назвал ключ к успеху

Наставник "горняков" собирается воспользоваться игровым кризисом противника

Главный тренер донецкого "Шахтера" Игор Йовичевич рассказал, как его команда собирается противостоять французскому "Ренну" в первом матче 1/16 Лиги Европы.

Хорватский специалист предостерег от недооценки соперника в интервью официальному сайту клуба.

Уже вечером четверга, 16 февраля, "Шахтер" ждет первый поединок 1/16 плей-офф Лиги Европы против французского "Ренна". "Горняки" официально выходят из зимней паузы, тогда как у соперника есть стабильная игровая практика.

Разница в тонусе команд

Наставник "Шахтера" Игор Йовичевич заявил, что его команда серьезно относится к еврокубковому турниру. Тренер напомнил, что на этой же стадии Лиги Европы в борьбу вступают "Аякс", "Барселона", "Ювентус" и другие европейские гранды.

"У "Ренна" продолжается чемпионат. Команда в тонусе, они сыграли свой последний матч четыре дня назад сыграли последний матч. Мы свой последний сыграли 23 ноября против "Ворсклы". Пауза оказалась слишком большой.

С одной стороны, есть отсутствие игровой практики на таком уровне, потому что есть только турецкие сборы, товарищеские игры, с другой, можем компенсировать этот гандикап безумной мотивацией и единством, которые нас характеризовали за последние полгода. Так что неопределенность как раз мотивирует", — рассказал Игор Йовичевич.

👊🏻 Останні приготування до матчу плей-оф у Варшаві!



⚒ Дивіться, як "Шахтар" провів тренування напередодні гри Ліги Європи з "Ренном".#Shakhtar #ШахтарРенн #UEL pic.twitter.com/Bb8HlM7Q3S — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2023

Дальше без Мудрика

Наставник "Шахтера" упомянул про Михаила Мудрика. Один из лидеров команды перешел в лондонский "Челси". "Горнякам" придется продолжить выступления без футболиста, которого признали одним из самых быстрых игроков групповой стадии Лиги чемпионов.

"Прошлой осенью "Ренн" был одной из лучших команд в Европе. Это показывает статистика: они не проигрывали 17 матчей подряд и находились в верхней части входящего в топ-5 лиг французского чемпионата. Да, сейчас у них кризис, и мы хотим этим воспользоваться.

А что касается Мудрика, мы всегда будем за него болеть, но должны научиться жить без него. И тот футболист, который будет играть на позиции Мудрика, станет действовать немного иначе.

Таких, как Михаил, почти нет на рынке. Но некоторые наши футболисты готовы его заменить. У них другие характеристиками, но это поможет команде", — пообещал Игор Йовичевич.

Напомним, Лионель Месси готов покинуть "ПСЖ" и присоединиться к "Барселоне". Но возвращение аргентинца в Каталонию будет недолгим.