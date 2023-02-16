Шахтар може перемогти Ренн у Лізі Європи — Йовичевич назвав ключ до успіху

Наставник "гірників" збирається скористатися ігровою кризою супротивника

Головний тренер донецького "Шахтаря" Ігор Йовичевич розповів, як його команда збирається протистояти французькому "Ренну" у першому матчі 1/16 Ліги Європи.

Хорватський фахівець застеріг від недооцінки суперника в інтерв'ю офіційному сайту клубу.

Вже ввечері четверга, 16 лютого, на "Шахтар" чекає перший поєдинок 1/16 плей-офф Ліги Європи проти французького "Ренна". "Гірники" офіційно виходять із зимової паузи, тоді як у суперника є стабільна ігрова практика.

Різниця в тонусі команд

Наставник "Шахтаря" Ігор Йовічевіч заявив, що його команда серйозно ставиться до єврокубкового турніру. Тренер нагадав, що на цій же стадії Ліги Європи у боротьбу вступають "Аякс", "Барселона", "Ювентус" та інші європейські гранди.

"У "Ренна" триває чемпіонат. Команда в тонусі, вони зіграли свій останній матч чотири дні тому зіграли останній матч. Ми свій останній зіграли 23 листопада проти "Ворскли". Пауза виявилася надто великою".

З одного боку, є відсутність ігрової практики на такому рівні, бо є лише турецькі збори, товариські ігри, з іншого, можемо компенсувати цей гандикап божевільною мотивацією та єдністю, що нас характеризували за останні пів року. Тож невизначеність саме мотивує", — розповів Ігор Йовичевич.

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⚒ Дивіться, як "Шахтар" провів тренування напередодні гри Ліги Європи з "Ренном". #Шахтар #ШахтарРенн #UEL pic.twitter.com/Bb8HlM7Q3S — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) February 15, 2023

Далі без Мудрика

Наставник "Шахтаря" згадав про Михайла Мудрика. Один із лідерів команди перейшов до лондонського "Челсі". "Гірникам" доведеться продовжити виступи без футболіста, якого визнали одним із найшвидших гравців групової стадії Ліги чемпіонів.

"Минулої осені "Ренн" був однією з найкращих команд у Європі. Це показує статистика: вони не програвали 17 матчів поспіль і знаходилися у верхній частині французького чемпіонату, що входить до найкращої 5 ліг. Так, зараз у них криза, і ми хочемо цим скористатися.

А щодо Мудрика, ми завжди будемо за нього вболівати, але маємо навчитися жити без нього. І той футболіст, який гратиме на позиції Мудрика, діятиме трохи інакше.

Таких як Михайло майже немає на ринку. Але деякі наші футболісти готові замінити його. Вони мають інші характеристики, але це допоможе команді", — пообіцяв Ігор Йовичевич.

Нагадаємо, Ліонель Мессі готовий залишити "ПСЖ" та приєднатися до "Барселони". Але повернення аргентинця до Каталонії буде недовгим.